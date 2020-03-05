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Survivor Tayfun'dan babası Emrah Erdoğan hakkında olay açıklamalar: Beni içeri almadı

Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla karşımıza çıkan Survivor 2020 yarışmacılarıyla adından söz ettiriyor. Bu yılın en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Emrah'ın istemediği oğlu Tayfun... Gönüllüler Takımında yer alan Tayfun, babası Emrah Erdoğan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Survivor 2020'nin 12.bölümünde Tayfun, babası Emrah hakkında ilk kez bu kadar net açıklamalarda bulundu.

05.03.2020 09:41 - Son Güncelleme: 05.03.2020 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





