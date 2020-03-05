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Survivor Tayfun'dan babası Emrah Erdoğan hakkında olay açıklamalar: Beni içeri almadı

Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla karşımıza çıkan Survivor 2020 yarışmacılarıyla adından söz ettiriyor. Bu yılın en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Emrah'ın istemediği oğlu Tayfun... Gönüllüler Takımında yer alan Tayfun, babası Emrah Erdoğan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Survivor 2020'nin 12.bölümünde Tayfun, babası Emrah hakkında ilk kez bu kadar net açıklamalarda bulundu.

05.03.2020 09:41 - Son Güncelleme: 05.03.2020 09:56
Survivor Tayfun'dan babası Emrah Erdoğan hakkında olay açıklamalar: Beni içeri almadı

TV8'in sevilen yarışması 'Survivor'da gönüllüler takımı adına yarışan, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın sözleri izleyenleri duygulandırdı.

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Survivor Tayfun'dan babası Emrah Erdoğan hakkında olay açıklamalar: Beni içeri almadı

Sakin, ağırbaşlı tavırları ile dikkat çeken Tayfun, "Sen ne iş yapıyorsun?" sorunu, "Bursa'da bizim bir dükkan vardı, onu işletiyordum. Oradan çıktım, başka bir yer açacaktım. Sonra burası nasip oldu, Survivor'a geldim" şeklinde yanıtladı.

Survivor Tayfun'dan babası Emrah Erdoğan hakkında olay açıklamalar: Beni içeri almadı

Takım arkadaşlarının kendisine yönelttiği "Baban hiç yardım etmiyor mu?" sorusuna da cevap veren ünlü isim, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Survivor Tayfun'dan babası Emrah Erdoğan hakkında olay açıklamalar: Beni içeri almadı

"BABAMIN MADDİ-MANEVİ KATKISI YOK"
"Babam yardım etmiyor. Katkı yapmasına gerek yok. Zaten 29-30 yaşıma geldim. Kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum ama manevi olarak katkısını daha çok isterdim."

Survivor Tayfun'dan babası Emrah Erdoğan hakkında olay açıklamalar: Beni içeri almadı

"Babam karşıma geçip 'Bana karşı şöyle bir yanlışın oldu' deseydi, elini öperdim. Görüşmüyoruz ki, iletişimimiz yok. Bu yüzden 'yanlışım mı oldu?' diye soramadım."

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