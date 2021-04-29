Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış! Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Ümit arasında kalan Demir Yaman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya gündeminde. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın özel hayatı merak konusu oldu. Bir dönem gönlünü ünlüler dünyasından bir başka oyuncuya kaptıran Murat Ünalmış, 1 yıl süren evliliğin ardından bir daha kimseyle anılmadı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi de kendi gibi oyuncu! O isim bakın kim... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın ve ünlülerin eski hayat arkadaşları...

29.04.2021 09:09 - Son Güncelleme: 29.04.2021 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





