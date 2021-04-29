Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış! Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Ümit arasında kalan Demir Yaman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya gündeminde. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın özel hayatı merak konusu oldu. Bir dönem gönlünü ünlüler dünyasından bir başka oyuncuya kaptıran Murat Ünalmış, 1 yıl süren evliliğin ardından bir daha kimseyle anılmadı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi de kendi gibi oyuncu! O isim bakın kim... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın ve ünlülerin eski hayat arkadaşları...
MURAT ÜNALMIŞ'IN ESKİ EŞİ BAKIN KİM!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ile Demir Yaman'ın gerçek aşkı şimdi mi yaşanacak? Diziseverler Bir Zamanlar Çukurova 94. bölümü büyük merakla bekliyor.
Züleyha, ölümden döner, tedavisini tamamlayıp evine ve çocuklarına kavuşur. Demir ile kaybettikleri bebeğin acısını kalplerine gömüp birbirlerine daha da yakınlaşırlar. Ama sevdalarının geçeceği sınavlar henüz bitmemiştir! Geçmişleri, şimdi geleceklerini de gölgeleyecektir! Ve Çukurova'da sınırsız aşklar, yeniden ölümüne kavgaları başlatacaktır!
Bir Zamanlar Çukurova'da dengelerin yeniden değiştiği yeni dönem başladı. Demir, aşkına sonunda Züleyha'dan karşılık buldu. Ancak Ümit ile Züleyha arasında kalan Demir'in sınavı daha bitmedi. İki kadın arasında kalan Demir Yaman, dizini dikkat çeken ismi oldu. Olayların daha fazla karışacağı Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncularından Murat Ünalmış sosyal medya gündeminde.sosyal medya gündeminde .Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış!
Atv ekranında aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile reytinglerin zirvesindeki yerini koruyan Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış, özel hayatıyla uzun yıllardır gündeme gelmiyor. Murat Ünalmış'ın 'hayatında biri var mı yok mu?' diye merak eden hayranları ise, eski eşini görünce şaşırıyor.