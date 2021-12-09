Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in kardeşini görenler inanamadı! Çukurova’da ablasının yerine oynayabilir

İlayda Çevik, 2013 yılında "Karagül" isimli diziyle ilk kez ekrana geldi. 2015 yılında ilk kez "Kızım İçin" adlı sinema filminde, Yetkin Dikinciler, Eda Ece, İnci Türkay ve Berke Üzrek ile rol alarak beyaz perdeye adım atmıştır.

Sosyal medyada çok konuşulanlar isimlerden biri olan layda Çevik'in kız kardeşi ile benzerliği gündemde. İşte başta İlayda Çevik ve kız kardeşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve kardeşleri...