Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Fekeli Kerem Alışık özbeöz oğluyla Çukurova'da oynamış! Kimsenin ruhu bile duymadı
Atv ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık. Çukurova macerasına veda eden Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını öğrenenler şaşırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu olmak üzere, ünlülerin çocukları.
08.10.2021 09:17
- Son Güncelleme: 08.10.2021 09:18
Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile gönülleri çalan Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz?
Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık, Çukurova için veda mesajı yayınladı.
Veda mesajında duygusal ifadelere yer veren Kerem Alışık'ın oğluyla Çukurova'da karşılıklı oynadığı ortaya çıktı.
İşte başta Kerem Alışık olmak üzere ünlülerin çocukları.