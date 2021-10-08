Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılan Fekeli Kerem Alışık özbeöz oğluyla Çukurova’da oynamış! Kimsenin ruhu bile duymadı

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile gönülleri çalan Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz?

Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık, Çukurova için veda mesajı yayınladı.