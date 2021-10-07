Vav TV İzle
Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Fekeli Kerem Alışık meğer özbeöz oğluyla Çukurova'da oynamış! Kimsenin ruhu duymadı

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Fekeli Kerem Alışık meğer özbeöz oğluyla Çukurova'da oynamış! Kimsenin ruhu duymadı

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık. Çukurova macerasına veda eden Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını öğrenenler şaşırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu olmak üzere, ünlülerin çocukları.

07.10.2021 09:30 - Son Güncelleme: 07.10.2021 09:30
Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılan Fekeli Kerem Alışık meğer özbeöz oğluyla Çukurova’da oynamış! Kimsenin ruhu duymadı

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile gönülleri çalan Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz?

Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık, Çukurova için veda mesajı yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılan Fekeli Kerem Alışık meğer özbeöz oğluyla Çukurova’da oynamış! Kimsenin ruhu duymadı

Veda mesajında duygusal ifadelere yer veren Kerem Alışık'ın oğluyla Çukurova'da karşılıklı oynadığı ortaya çıktı.

İşte başta Kerem Alışık olmak üzere ünlülerin çocukları.

Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılan Fekeli Kerem Alışık meğer özbeöz oğluyla Çukurova’da oynamış! Kimsenin ruhu duymadı

DANILO ZANNA VE OĞLU

Tibet Zeno Zanna

Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılan Fekeli Kerem Alışık meğer özbeöz oğluyla Çukurova’da oynamış! Kimsenin ruhu duymadı
Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılan Fekeli Kerem Alışık meğer özbeöz oğluyla Çukurova’da oynamış! Kimsenin ruhu duymadı

UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL

SON DAKİKA