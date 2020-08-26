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Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine hayat verecek olan Nazan Kesal'ın eşi de kendisi kadar ünlü...

Güzel oyuncu Nazan Kesal, Atv ekranlarının sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'ya dahil oldu. Kesal, "Sevda Çağlayan" karakteri ile Çukurova'da "Sevda Zamanı" başlatacak. Sevda Çağlayan, dizide hem Hünkar'ın hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olarak, çarpıcı bir giriş yapacak. Sevda Çağlayan yeni sezonda hikayesiyle olduğu kadar gardırobuyla da göz kamaştıracak. 51 yaşındaki Nazan Kesal'ın eşi de kendisi kadar ünlü. Onları karı-koca ekranlarda görmeye oldukça alışkınız. İşte Nazan Kesal'ın eşi başta olmak üzere ünlülerin eşleri...

26.08.2020 09:05 - Son Güncelleme: 26.08.2020 09:05
Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine hayat verecek olan Nazan Kesal'ın eşi de kendisi kadar ünlü...

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonunda usta oyuncu Nazan Kesal, ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Kesal, "Sevda Çağlayan" karakteri ile Çukurova'da "Sevda Zamanı" başlatacak. Sevda Çağlayan, dizide hem Hünkar'ın hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olarak, çarpıcı bir giriş yapacak. Sevda Çağlayan yeni sezonda hikayesiyle olduğu kadar gardırobuyla da göz kamaştıracak.

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Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine hayat verecek olan Nazan Kesal'ın eşi de kendisi kadar ünlü...

Ekibe katılmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten usta oyuncu Nazan Kesal, "Sinema için zamanı mühürleme sanatı derler. 'Bir Zamanlar Çukurova' güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor. Bu projenin bir parçası olacağım için heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine hayat verecek olan Nazan Kesal'ın eşi de kendisi kadar ünlü...

Kesal, ilk çekim gününden önce Adana'ya gelip, karakteri ile ilgili son hazırlıkları yaptı, çekimleri takip ederek, adeta role ısındı! 'Sevda Çağlayan'ın kimin geçmişinden geldiği ya da kimin geleceğine dahil olarak dengeleri değiştireceği merak konusu!

Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine hayat verecek olan Nazan Kesal'ın eşi de kendisi kadar ünlü...

Nazan Kesal'ın eşi de kendisi kadar ünlü. İşte ekranda görmeye alışık olduğumuz isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine hayat verecek olan Nazan Kesal'ın eşi de kendisi kadar ünlü...

NAZAN KESAL VE EŞİ ERCAN KESAL

Ercan Kesal son olarak Çukur dizisinde 'İdris Koçovalı' karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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