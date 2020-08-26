Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine hayat verecek olan Nazan Kesal'ın eşi de kendisi kadar ünlü...

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonunda usta oyuncu Nazan Kesal, ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Kesal, "Sevda Çağlayan" karakteri ile Çukurova'da "Sevda Zamanı" başlatacak. Sevda Çağlayan, dizide hem Hünkar'ın hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olarak, çarpıcı bir giriş yapacak. Sevda Çağlayan yeni sezonda hikayesiyle olduğu kadar gardırobuyla da göz kamaştıracak.



