Bir Zamanlar Çukurova'da büyük aşk! Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık sevgili mi?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde aşk kokusu var... Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ile Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık arasındaki ilişki magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir set aşkı daha mı yaşanıyor? Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık sevgili mi? İşte Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova setinde yaşananlar...

20 Ocak 2019 Pazar, 10:27:55 Güncelleme: 10:35:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





