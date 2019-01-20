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Bir Zamanlar Çukurova'da büyük aşk! Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık sevgili mi?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde aşk kokusu var... Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ile Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık arasındaki ilişki magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir set aşkı daha mı yaşanıyor? Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık sevgili mi? İşte Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova setinde yaşananlar...

20 Ocak 2019 Pazar, 10:27:55 Güncelleme: 10:35:33
Bir Zamanlar Çukurova'da büyük aşk! Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık sevgili mi?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları arasında aşk mı var? Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek ile Fekeli Ali Rahmet karakterini canlandıran Kerem Alışık arasında yakınlaşma olduğu iddia ediliyor...

Bir Zamanlar Çukurova'da büyük aşk! Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık sevgili mi?

İddiaya göre; Kerem Alışık (58) ve Hilal Altınbilek (27) çekimler dışında da sık sık bir araya geliyor.

Bir Zamanlar Çukurova'da büyük aşk! Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık sevgili mi?

Kerem Alışık 2008'de aşk yaşamaya başladığı Songül Öden'den 2016'da ayrılmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova'da büyük aşk! Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık sevgili mi?

Kerem Alışık'ın hayatında iki yıldır kimse yoktu.

Bir Zamanlar Çukurova'da büyük aşk! Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık sevgili mi?

Hilal Altınbilek de 2016 yazında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile flört etmişti.

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