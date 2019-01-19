Gülçin Ergül bakın kaç yaşında! Hepsi grubundan neden ayrıldı?

Bir dönemin en popüler gruplarından biri olan Hepsi, olaylı bir şekilde dağılmıştı. Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılıp solo işler yapması ve diğer grup üyelerinin Gülçin Ergül'e olan tavırları çok konuşulmuştu. Gülçin Ergül Hepsi grubundan neden ayrıldı soruları hala merak edilirken, yıllar sonra Cemre Kemer, Gülçin Ergül hakkında çarpıcı açıklamalarda bulununca konu yeniden alevlendi. Öte yandan Gülçin Ergül hakkında tüm detaylar bir bir aranıyor. Bunlar arasında en çok merak edilen Gülçin Ergül'ün yaşı oldu. Peki Gülçin Ergül kaç yaşında dersiniz? Duyduğunuzda inanamayacaksınız.

19 Ocak 2019 Cumartesi, 17:45:57 Güncelleme: 17:48:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





