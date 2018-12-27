Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları Züleyha ve Demir'in burç uyumları herkesi şaşırtacak!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Demir karakterine hayat veren Hilal Altınbilek ile Murat Ünalmış'ın hayran kitlesi oldukça fazla. Haliyle ikili hakkında her şey bir hayli merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'i sevmeyen Züleyha gerçek hayatta Demir ile nasıl anlaşıyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı ve Demir'inin burç uyumları...