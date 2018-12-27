Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları Züleyha ve Demir'in burç uyumları herkesi şaşırtacak!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Demir karakterine hayat veren Hilal Altınbilek ile Murat Ünalmış'ın hayran kitlesi oldukça fazla. Haliyle ikili hakkında her şey bir hayli merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'i sevmeyen Züleyha gerçek hayatta Demir ile nasıl anlaşıyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı ve Demir'inin burç uyumları...

27 Aralık 2018 Perşembe, 09:53:54 Güncelleme: 10:04:30
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları Züleyha ve Demir'in burç uyumları herkesi şaşırtacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YILDIZLARI GERÇEK HAYATTA NASIL ANLAŞIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından Hilal Altınbilek ile Murat Ünalmış'ın gerçek hayatta nasıl anlaştıklarını merak ediyorsanız işte Züleyha ve Demir'in burç uyumları...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları Züleyha ve Demir'in burç uyumları herkesi şaşırtacak!

Bir Zamanlar Çukurova'nın muhteşem ikilisinin özelliklerinin nereden geldiği belli oldu.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları Züleyha ve Demir'in burç uyumları herkesi şaşırtacak!

ONUR SAYLAK

Boğa

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları Züleyha ve Demir'in burç uyumları herkesi şaşırtacak!

KIVANÇ TATLITUĞ

Akrep

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları Züleyha ve Demir'in burç uyumları herkesi şaşırtacak!

MELİSA ASLI PAMUK

Koç

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