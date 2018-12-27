Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları Züleyha ve Demir'in burç uyumları herkesi şaşırtacak!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Demir karakterine hayat veren Hilal Altınbilek ile Murat Ünalmış'ın hayran kitlesi oldukça fazla. Haliyle ikili hakkında her şey bir hayli merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'i sevmeyen Züleyha gerçek hayatta Demir ile nasıl anlaşıyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı ve Demir'inin burç uyumları...
27 Aralık 2018 Perşembe, 09:53:54 Güncelleme: 10:04:30
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YILDIZLARI GERÇEK HAYATTA NASIL ANLAŞIYOR?
Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından Hilal Altınbilek ile Murat Ünalmış'ın gerçek hayatta nasıl anlaştıklarını merak ediyorsanız işte Züleyha ve Demir'in burç uyumları...
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