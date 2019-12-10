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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! Meğer Selin Yeninci...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 'Saniye' karakterine hayat veren Selin Yeninci, gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Özel yaşamı ile 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Saniye' karakterinden çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren başarılı oyuncu Selin Yeninci, sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova ile Türkiye'nin gündemine oturan güzel oyuncu Selin Yeninci, sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakteri ile Selin Yeninci arasındaki büyük fark...

10.12.2019 22:53 - Son Güncelleme: 10.12.2019 22:55
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! Meğer Selin Yeninci...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakterini canlandıran Selin Yeninci, gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! Meğer Selin Yeninci...

Özel hayatı ile Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki karakteri Saniye'nin çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren Selin Yeninci, sosyal medyayı salladı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! Meğer Selin Yeninci...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile Türkiye'nin gündemine oturan güzel oyuncu Selin Yeninci, hayranları tarafından adeta mercek altına alındı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! Meğer Selin Yeninci...

İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Saniye'si ve Selin Yeninci arasındaki büyük fark....

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! Meğer Selin Yeninci...

Selin Yeninci

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