Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! Meğer Selin Yeninci...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 'Saniye' karakterine hayat veren Selin Yeninci, gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Özel yaşamı ile 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Saniye' karakterinden çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren başarılı oyuncu Selin Yeninci, sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova ile Türkiye'nin gündemine oturan güzel oyuncu Selin Yeninci, sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakteri ile Selin Yeninci arasındaki büyük fark...

10.12.2019 22:53 - Son Güncelleme: 10.12.2019 22:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





