Bir Küçük Gün Işığı’nın güzeller güzeli Elif’i Seray Kaya bakın aslen nereli! Duyan inanamadı işte Seray Kaya’nın memleketi...
ATV'nin iddialı dizisi Bir Küçük Gün Işığı, bu akşam ilk kez izleyici ile buluştu. Kadrosunda Berk Oktay, Seray Kaya ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı dizi, sosyal medyada büyük ses getirdi. Dizide Elif karakterini canlandıran Seray Kaya'nın hayatı ise merak konusu oldu. 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Seray Kaya aslen nerelidir?" sorusunun yanıtı aratıldı. Kaya'nın aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Seray Kaya'nın memleketi...
05.09.2022 21:09 - Son Güncelleme: 05.09.2022 21:09
ATV ekranlarının yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, bu akşam ilk kez izleyici karşısına çıktı. İlk bölümüyle büyük ses getiren dizide Elif karakterini canlandıran Seray Kaya ise performansıyla beğeni topladı.
4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Seray Kaya aslen nerelidir?" sorusunun yanıtı aratıldı.