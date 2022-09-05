Vav TV İzle
Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz’in tarzı sosyal medyayı çalkaladı! Herkes onu konuştu! Gömleğinin tüm düğmelerini açan Dilan dantelli çamaşırıyla...

Dilan Çiçek Deniz’in tarzı sosyal medyayı çalkaladı! Herkes onu konuştu! Gömleğinin tüm düğmelerini açan Dilan dantelli çamaşırıyla...

Çukur, Alev Alev, Bodrum Masalı ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son dönemlerde İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran genç oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Çiçek, gömleğinin düğmelerini açıp siyah dantellisiyle verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Deniz, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...

05.09.2022 22:36 - Son Güncelleme: 05.09.2022 22:36
Dilan Çiçek Deniz’in tarzı sosyal medyayı çalkaladı! Herkes onu konuştu! Gömleğinin tüm düğmelerini açan Dilan dantelli çamaşırıyla...

Katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olmasının ardından adını geniş kitlelere duyuran Dilan Çiçek Deniz, Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile oyunculuğa adım attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilan Çiçek Deniz’in tarzı sosyal medyayı çalkaladı! Herkes onu konuştu! Gömleğinin tüm düğmelerini açan Dilan dantelli çamaşırıyla...

Ardından Çukur, Alev Alev, Bodrum Masalı gibi birçok yapımda rol alan Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz’in tarzı sosyal medyayı çalkaladı! Herkes onu konuştu! Gömleğinin tüm düğmelerini açan Dilan dantelli çamaşırıyla...

Deniz, özellikle son günlerde evlilik teklifi aldığı sevgilisi Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Dilan Çiçek Deniz’in tarzı sosyal medyayı çalkaladı! Herkes onu konuştu! Gömleğinin tüm düğmelerini açan Dilan dantelli çamaşırıyla...

Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran genç oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz’in tarzı sosyal medyayı çalkaladı! Herkes onu konuştu! Gömleğinin tüm düğmelerini açan Dilan dantelli çamaşırıyla...

Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz, gömleğinin düğmelerini açıp siyah dantellisiyle verdiği pozları Instagram'da yayınladı.

SON DAKİKA