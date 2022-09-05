Dilan Çiçek Deniz’in tarzı sosyal medyayı çalkaladı! Herkes onu konuştu! Gömleğinin tüm düğmelerini açan Dilan dantelli çamaşırıyla...
Çukur, Alev Alev, Bodrum Masalı ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son dönemlerde İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran genç oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Çiçek, gömleğinin düğmelerini açıp siyah dantellisiyle verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Deniz, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...
05.09.2022 22:36 - Son Güncelleme: 05.09.2022 22:36
Katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olmasının ardından adını geniş kitlelere duyuran Dilan Çiçek Deniz, Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile oyunculuğa adım attı.
Deniz, özellikle son günlerde evlilik teklifi aldığı sevgilisi Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer aldı.