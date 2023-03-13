Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay bu gerçekle herkesi şaşırttı! Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’la evliliğine gıptayla bakılan Berk Oktay meğer...

Fırat zeki, çalışkan, dürüst, güvenilir bir adam. Arkan Holding'in yönetim kurulu başkanı, annesi Ümran'ın gözbebeği, ailenin geleceğidir. Fırat ailesini gözünden sakınırken omuzlarına taşıması hiç de kolay olmayan yükler alır. Elif'le tanıştıktan sonra hayatı hiç ummadığı kadar karışır ama aşk her zorluğu aşması için ona gereken gücü verir.