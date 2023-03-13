Karaca Kaan'ın son haline bakın o artık 65 yaşında! Aydemir Akbaş'la ortalığı sallamıştı: "Yeşilçam yıldızına yıllar hoyrat davranmış"
Karaca Kaan'ın son haline bakın o artık 65 yaşında! Aydemir Akbaş'la ortalığı sallamıştı. Karaca Kaan'ın son haline, "Yeşilçam yıldızına yıllar hoyrat davranmış" yorumları yağdı. İstanbul'da bir triko mağazasında tezgahtarlık yaparken bir yönetmen tarafından keşfedillen ve aslen Suriyeli olan Karaca Kaan birçok filmde rol aldı. Karaca Kaan'ın son halini görenler çok şaşırdı.
13.03.2023 17:24 - Son Güncelleme: 13.03.2023 17:30
Karaca Kaan'ın son haline bakın o artık 65 yaşında! Aydemir Akbaş'la ortalığı sallamıştı, Karaca Kaan'ın son halini görenler, "Yeşilçam yıldızına yıllar hoyrat davranmış" yorumları yapıyor.
65 yaşında olan Kaan ilk olarak Hop Dedik filmi ile sinemaya merhaba dedi. 60'ı başrol olmak üzere 200 filmde rol aldı. Uzun boyu ile dikkat çeken ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Hayırsız Evlat, Korkunç Şüphe, Alman Gelin, Yüz Karası, Aşk Bebeği de bulunuyor. Kaan Aydemir Akbaş, Hadi Çaman gibi isimlerle rol aldı.
Sinemayı bırakan Karaca Kaan daha sonra sahneye çıkmaya başladı ve Ankara'ya yerleşti. Son haliyle gündeme gelen Karaca Kaan'ı görmeye hazır mısınız?