Karaca Kaan'ın son haline bakın o artık 65 yaşında! Aydemir Akbaş'la ortalığı sallamıştı: "Yeşilçam yıldızına yıllar hoyrat davranmış"

65 yaşında olan Kaan ilk olarak Hop Dedik filmi ile sinemaya merhaba dedi. 60'ı başrol olmak üzere 200 filmde rol aldı. Uzun boyu ile dikkat çeken ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Hayırsız Evlat, Korkunç Şüphe, Alman Gelin, Yüz Karası, Aşk Bebeği de bulunuyor. Kaan Aydemir Akbaş, Hadi Çaman gibi isimlerle rol aldı.