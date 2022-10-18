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Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya file çorabının üzerine giydiği elbisesiyle dikkat çekti! Berk Oktay’ı koluna takıp ortalığı salladı

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya file çorabının üzerine giydiği elbisesiyle dikkat çekti! Berk Oktay’ı koluna takıp ortalığı salladı

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif karakterini canlandıran Seray Kaya, rol arkadaşı Berk Oktay Fransa'nın Cannes kentinde açılan fuara katıldı. File çorabının üzerine giydiği dekolteli beyaz elbisesiyle boy gösteren oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, söz konusu paylaşımında rol arkadaşı Berk Oktay'a da yer verirken güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. İşte Seray Kaya'nın o paylaşımı...

18.10.2022 18:59 - Son Güncelleme: 18.10.2022 18:59
Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya file çorabının üzerine giydiği elbisesiyle dikkat çekti! Berk Oktay’ı koluna takıp ortalığı salladı

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın sevilen iki başrolü, beraber geldikleri programda herkesi büyüledi.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya file çorabının üzerine giydiği elbisesiyle dikkat çekti! Berk Oktay’ı koluna takıp ortalığı salladı

Oktay, şık siyah takımıyla tüm dikkatleri üzerine toplarken, file çorabının üzerine giydiği dekolteli beyaz elbisesiyle boy gösteren Kaya güzelliğiyle geceye damga vurdu.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya file çorabının üzerine giydiği elbisesiyle dikkat çekti! Berk Oktay’ı koluna takıp ortalığı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, programdan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya file çorabının üzerine giydiği elbisesiyle dikkat çekti! Berk Oktay’ı koluna takıp ortalığı salladı

Kaya'nın paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni aldı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya file çorabının üzerine giydiği elbisesiyle dikkat çekti! Berk Oktay’ı koluna takıp ortalığı salladı

İşte Seray Kaya'nın o paylaşımı...

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