Bir Küçük Gün Işığı’nın Cemil’i Nail Kırmızıgül bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun memleketi...
Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Cemil karakterini canlandıran Nail Kırmızıgül, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Yılan Hikayesi dizisinde oynadığı "Komiser Cem" karakteriyle tanınan 57 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Kırmızıgül'ün özellikle memleketi merak edilerek "Nail Kırmızıgül aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketini ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Nail Kırmızıgül'ün memleketi...
23.01.2023 21:54 - Son Güncelleme: 23.01.2023 21:54
ATV'nin sevilen dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı'nda Cemil karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nail Kırmızıgül'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
NAİL KIRMIZIGÜL KİMDİR?
3 Eylül 1965 tarihinde dünyaya gelen Nail Kırmızıgül, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde okumaya başladı ancak mezun olmadan ayrıldı.
Şimdilerde ise Bir Küçük Gün Işığı'nda Cemil karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nail Kırmızıgül'ün memleketi de merak konusu oldu.