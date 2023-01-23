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Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı’nın Cemil’i Nail Kırmızıgül bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun memleketi...

Bir Küçük Gün Işığı’nın Cemil’i Nail Kırmızıgül bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun memleketi...

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Cemil karakterini canlandıran Nail Kırmızıgül, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Yılan Hikayesi dizisinde oynadığı "Komiser Cem" karakteriyle tanınan 57 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Kırmızıgül'ün özellikle memleketi merak edilerek "Nail Kırmızıgül aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketini ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Nail Kırmızıgül'ün memleketi...

takvim.com.tr
23.01.2023 21:54 - Son Güncelleme: 23.01.2023 21:54
Bir Küçük Gün Işığı’nın Cemil’i Nail Kırmızıgül bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun memleketi...

ATV'nin sevilen dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı'nda Cemil karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nail Kırmızıgül'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Cemil’i Nail Kırmızıgül bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun memleketi...

NAİL KIRMIZIGÜL KİMDİR?
3 Eylül 1965 tarihinde dünyaya gelen Nail Kırmızıgül, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde okumaya başladı ancak mezun olmadan ayrıldı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Cemil’i Nail Kırmızıgül bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun memleketi...

Oyunculuk kariyerine başlamadan önce bir matbaa şirketinin ürün pazarlaması yapan Kırmızıgül, 1999 senesinde Sinan Çetin'in "Propaganda" filminde Kemal Sunal, Metin Akpınar, Meltem Cumbul, Rafet El Roman, Meral Orhonsay ile birlikte rol aldı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Cemil’i Nail Kırmızıgül bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun memleketi...

Kırmızıgül, 1999 - 2001 yılları arasında "Yılan Hikayesi" dizisinde Komiser Cem karakterini canlandırdı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Cemil’i Nail Kırmızıgül bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun memleketi...

Şimdilerde ise Bir Küçük Gün Işığı'nda Cemil karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nail Kırmızıgül'ün memleketi de merak konusu oldu.

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