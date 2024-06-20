Bir Küçük Eylül Meselesi'nin Eylül'ü Farah Zeynep Abdullah bakın aslen nereliymiş! İşte Farah Zeynep Abdullah’ın memleketi...

Bir Küçük Eylül Meselesi'nde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Farah Zeynep Abdullah'ın özel hayatı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı, Kelebeğin Rüyası, Unutursam Fısılda ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi yapımlarda rol alan Farah Zeynep Abdullah'ın ön isminden dolayı özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Farah Zeynep Abdullah nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın memleketi...