Yeşilçam'a damga vuran Tarkan ile ahtapot sahnesinde gözden kaçan hata! Yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam filmleri Türkiye'nin sinema tarihine damga vuran ve yıllar boyunca izleyicilerin gönlünde taht kuran yapımlarıyla bilinir. Yeşilçam filmleri arasında en ikonik olanlardan biri de Tarkan serisidir. Serilerden birinde yer alan Tarkan ile ahtapotun boğuştuğu unutulmaz sahnedeki bir hata yıllar sonra ortaya çıktı.
Yeşilçam filmleri Türkiye'nin sinema tarihine damga vuran ve yıllar boyunca izleyicilerin gönlünde taht kuran yapımlarıyla bilinir. Yönetmeninden sanat ekibine kadar herkes bir sahnenin ve hikayenin oluşturulması aşamasında titizlikle çalışırlar.
Ancak, bazen izleyicilerin dahi fark edebileceği hatalar yapım sürecinin bir parçası olabilir.