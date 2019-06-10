Rusya'nın en güzel kadın polisi sosyal medyayı sallıyor!

2020 yılının takviminde yer alacaklar

Rusya'da yeni kurulan servisin tanıtımı için büyük çaba sarf edilirken Rosgvardiya tarafından yapılan seçmelerde dereceye giren toplam 12 kadın polis servisin 2020 yılı takviminde yer alacak kuruluşlarını temsil edecek. İlk güzellik foto yarışının galibi Ekaterinburglu Anna Hramtsova, Rosgvardiya memuru Anna Hramtsova'nın 57 binden fazla oy aldığı açıklandı. Rosgvardiya tarafından yapılan açıklamada oylamanın çok hassas gerçekleştirildiği, kadın polislerin akraba, arkadaş ve yakınlarının yanıltıcı oylama yapmaması için tüm önlemlerin alındığını ve gerçek sonuçlara göre kazananların ve dereceye girenlerin belirlendiği açıklandı.