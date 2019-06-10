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Rusya'nın en güzel kadın polisi sosyal medyayı sallıyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 yıl önce talimatıyla kurulan Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi'nde görev yapan kadın polisler arasında yapılan seçmelerde en güzel kadın polis Ekaterinburg bölgesinden Anna Khramtsova oldu.

10.06.2019 01:04 - Son Güncelleme:
Rusya'nın en güzel kadın polisi sosyal medyayı sallıyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2016 ylında talimatıyla özellikle Rusya'da terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kurulan Ulusal Muhafız Federal Servisi'nde (Rosgvardiya) görev yapan kadın polisler arasında seçmeler yapıldı. Üniformalarıyla fotoğraf çeken kadın polisler yarışmaya katılarak muhafız biriminin internet sitesi üzerinden oylama yapıldı.

Rusya'nın en güzel kadın polisi sosyal medyayı sallıyor!

3 milyondan fazla Rus'un katıldığı oylamada 57 binden fazla oy alan Rusya'nın Ekaterinburg bölgesinden Anna Khramtsova en güzel kadın polis seçildi. İvanova bölgesinden Yulia Gladysheva ikinci olurken Seversk bölgesinden Shkolnaya Natalia üçüncü oldu. Yarışmada toplam 12 kadın polis dereceye girerek başarı elde etti.

Rusya'nın en güzel kadın polisi sosyal medyayı sallıyor!

2020 yılının takviminde yer alacaklar

Rusya'da yeni kurulan servisin tanıtımı için büyük çaba sarf edilirken Rosgvardiya tarafından yapılan seçmelerde dereceye giren toplam 12 kadın polis servisin 2020 yılı takviminde yer alacak kuruluşlarını temsil edecek. İlk güzellik foto yarışının galibi Ekaterinburglu Anna Hramtsova, Rosgvardiya memuru Anna Hramtsova'nın 57 binden fazla oy aldığı açıklandı. Rosgvardiya tarafından yapılan açıklamada oylamanın çok hassas gerçekleştirildiği, kadın polislerin akraba, arkadaş ve yakınlarının yanıltıcı oylama yapmaması için tüm önlemlerin alındığını ve gerçek sonuçlara göre kazananların ve dereceye girenlerin belirlendiği açıklandı.

Rusya'nın en güzel kadın polisi sosyal medyayı sallıyor!

Kuruluş internet sitesinde yarışmayı kazanan Anna Khramtsova isimli kadın polisin görüntülerini paylaşarak güzelliğinin yanı sıra başarılarından bahsetti. Kuruluştan yapılan açıklamada kuruluşun bu gibi tanıtım araçlarına devam edeceği vurgulandı.

Rusya'nın en güzel kadın polisi sosyal medyayı sallıyor!

LÜBNAN'IN KADIN POLİSLERİ HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Brummana kentinde güzel polis memurları şehri kısa siyah şortlar, tişört ve kızıl berelerle devriye geziyor. İlgili kararın, turistleri çekmek ve ülkenin imajını iyileştirmek amacıyla Brummana Belediyesi tarafından verildiği aktarıldı.

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