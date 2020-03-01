Bir dönemin minik oyuncusu Macaluay Culkin ilk kez konuştu: Michael Jackson çocuklara cinsel tacizde...

"O HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

39 yaşındaki oyuncu, "O bana kesinlikle bir şey yapmadı. Onun kimseye yanlış bir davranışta bulunduğunu görmedim" dedi.

Jackson ile aralarında 22 yaş fark bulunan Culcin, "Leaving Neverland belgeselinin ardından, bilhassa meselenin alevlenme noktasına geldiği böyle bir zamanda bir şeyleri saklamak için hiçbir nedenim olamaz. Michael bu hayattan göçüp gitti. O hiçbir şey yapmadı" diye konuştu.