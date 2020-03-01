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Bir dönemin minik oyuncusu Macaluay Culkin ilk kez konuştu: Michael Jackson çocuklara cinsel tacizde...

Popun kralı olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson hakkında daha önce çocuk istismarı konusunda pek çok iddia ortaya atılmıştı. En son geçtiğimiz Mart ayında Michael Jackson'ın çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna yönelik iddialar ve açıklamalar gündeme gelmişti. Bir dönemin minik oyuncusu Macaulay Culkin ilk kez bildiklerini anlattı. Michael Jackson'ın cinsel istismar iddiaları üzerine kurulmuş olan Leaving Neverland belgeseli hakkında da konuştu. Evde Tek Başına serisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan 39 yaşındaki ABD'li oyuncu Macaulay Culkin, 10 yaşındayken birlikte projelere imza attığı Popun Kralı Michael Jackson'ın hakkında ortaya atılan çocuk istismarı iddialarına bakın ne şekilde yanıt verdi.

01.03.2020 11:56 - Son Güncelleme: 01.03.2020 12:16
Bir dönemin minik oyuncusu Macaluay Culkin konuştu: Michael Jackson çocuklara cinsel tacizde...

ABD'li oyuncu Macaulay Culkin, Esquaire dergisinin mart sayısına konuştu. Evde Tek Başına serisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Culkin, 10 yaşındayken birlikte projelere imza attığı Michael Jackson'ın hakkında ortaya atılan çocuk istismarı iddiaları hakkında bakın neler söyledi...

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Bir dönemin minik oyuncusu Macaluay Culkin konuştu: Michael Jackson çocuklara cinsel tacizde...

"O HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

39 yaşındaki oyuncu, "O bana kesinlikle bir şey yapmadı. Onun kimseye yanlış bir davranışta bulunduğunu görmedim" dedi.
Jackson ile aralarında 22 yaş fark bulunan Culcin, "Leaving Neverland belgeselinin ardından, bilhassa meselenin alevlenme noktasına geldiği böyle bir zamanda bir şeyleri saklamak için hiçbir nedenim olamaz. Michael bu hayattan göçüp gitti. O hiçbir şey yapmadı" diye konuştu.

Bir dönemin minik oyuncusu Macaluay Culkin konuştu: Michael Jackson çocuklara cinsel tacizde...

Michael Jackson hakkında cinsel istismar iddiaları ortaya atılmış ve bu iddiaları konu alan Leaving Neverland belgeseli tüm dünyada geniş yankı bulmuştu.

Bir dönemin minik oyuncusu Macaluay Culkin konuştu: Michael Jackson çocuklara cinsel tacizde...

İşte Michael Jackson'ın çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna yönelik iddialar...

Bir dönemin minik oyuncusu Macaluay Culkin konuştu: Michael Jackson çocuklara cinsel tacizde...

Tüm dünya onu 'Pop müziğin Kralı' olarak biliyor. 2009 yılında hayatını kaybettiğinde tüm dünyayı şaşkına çevirmişti Michael Jackson. Fakat Jackson, ölümünden sonra da şaşırtmaya devam ediyor. Sebebi ise 'çocuk istismarı' Ortaya çıkan görüntüler, ortaya atılan iddialara ve verilen ifadeler kan donduran cinsten. Pop'un Kralı Michael Jackson yaşamı boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.

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