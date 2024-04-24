Faik Öztürk felç mi geçirdi? Safiye Soyman sosyal medya hesabından paylaştı

Settar Tanrıöğen, Kadir İnanır ve Nuri Alço gibi birçok ünlü isim son dönemde beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi görmüştü. Son olarak Safiye Soyman'ın uzun yıllardır hayat arkadaşlığını yapan ve eğlenceli kimliğiyle tanınan Faik Öztürk'ün 20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçirdiği iddia edildi. 62 yaşındaki Faik Öztürk'ün bu nedenle vücudunun sol tarafında felç meydana geldiği de ileri sürüldü. Safiye Soyman, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... Peki Faik Öztürk'ün sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...