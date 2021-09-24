Bildiğiniz tüm tekne paylaşımlarını unutun! Esra Dermancıoğlu öyle bir video yayınladı ki sosyal medya sallandı
'Fatmagül'ün Suçu Ne' adlı dizideki Mukaddes karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova'daki Behice rolüyle de büyük beğeni toplamıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiren Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabında yayınladığı son video ile yine çok konuşuldu. Tatile çıkan ünlü oyuncu, teknede yaşadığı zor anları takipçileriyle paylaştı. Mor elbisesi ile objektif karşısına geçen Dermancıoğlu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
24.09.2021 22:39
- Son Güncelleme: 24.09.2021 22:47
Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren Dermancıoğlu, sosyal medya sayfasından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.