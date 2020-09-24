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Bez Bebek'in Yağmur'unun son haline bakın! Bez Bebek'in sevimli miniği Asena Keskinci şimdilerde bir içim su

2007 yılında yayınlandığın çok konuşulan dizilerden biri olan Bez Bebek, 2010 yılında ekranlara veda etmişti. O dönem şöhreti yakalayan dizinin çocuk oyuncuları daha sonra ortalarda pek görünmedi. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci de onlardan biri. O dönem sevimliliği ile hayran bırakan Asena şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor. Asena Keskinci görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

24.09.2020 16:37 - Son Güncelleme: 24.09.2020 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





