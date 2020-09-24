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Bez Bebek'in Yağmur'unun son haline bakın! Bez Bebek'in sevimli miniği Asena Keskinci şimdilerde bir içim su

2007 yılında yayınlandığın çok konuşulan dizilerden biri olan Bez Bebek, 2010 yılında ekranlara veda etmişti. O dönem şöhreti yakalayan dizinin çocuk oyuncuları daha sonra ortalarda pek görünmedi. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci de onlardan biri. O dönem sevimliliği ile hayran bırakan Asena şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor. Asena Keskinci görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

24.09.2020 16:37 - Son Güncelleme: 24.09.2020 16:38
Bez Bebek'in Yağmur'unun son haline bakın! Bez Bebek'in sevimli miniği Asena Keskinci şimdilerde bir içim su

Bir dönem Türk televizyonlarına damga vuran 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci, artık bir genç kız oldu. Bez bebek dizisindeki rolüyle adını duyuran 2001 doğumlu Asena Keskinci büyüdü.

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Bez Bebek'in Yağmur'unun son haline bakın! Bez Bebek'in sevimli miniği Asena Keskinci şimdilerde bir içim su

Kızıl saçları ve sempatik rolüyle herkesi kendine hayran bırakan Keskinci, genç bir kız oldu. İşte merak edilen Asena Keskinci görenlerin ağızlarını açık bıraktı. İşte başta Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimi.

Bez Bebek'in Yağmur'unun son haline bakın! Bez Bebek'in sevimli miniği Asena Keskinci şimdilerde bir içim su

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SİNAN DAĞ

Bez Bebek'in Yağmur'unun son haline bakın! Bez Bebek'in sevimli miniği Asena Keskinci şimdilerde bir içim su
Bez Bebek'in Yağmur'unun son haline bakın! Bez Bebek'in sevimli miniği Asena Keskinci şimdilerde bir içim su

VOLKAN DEMİROK

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