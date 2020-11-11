Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şaşırttı! Bir zamanların minik yıldızını bir de şimdi görün
2007 yılında yayınlandığın çok konuşulan dizilerden biri olan Bez Bebek, 2010 yılında ekranlara veda etmişti. O dönem şöhreti yakalayan dizinin çocuk oyuncuları daha sonra ortalarda pek görünmedi. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakterine hayat veren genç oyuncu Elif Ceren Balıkçı de onlardan biri. O dönem sevimliliği ile hayran bırakan Elif Ceren Balıkçışimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor. Elif Ceren Balıkçı görenlerin ağızlarını açık bıraktı.
Elif Ceren Balıkçı, ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı. Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.
İşte bir döneme yeteneğiyle damga vuran başta Balıkçı olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.