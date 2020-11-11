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Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şaşırttı! Bir zamanların minik yıldızını bir de şimdi görün

2007 yılında yayınlandığın çok konuşulan dizilerden biri olan Bez Bebek, 2010 yılında ekranlara veda etmişti. O dönem şöhreti yakalayan dizinin çocuk oyuncuları daha sonra ortalarda pek görünmedi. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakterine hayat veren genç oyuncu Elif Ceren Balıkçı de onlardan biri. O dönem sevimliliği ile hayran bırakan Elif Ceren Balıkçışimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor. Elif Ceren Balıkçı görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

11.11.2020 11:48 - Son Güncelleme: 11.11.2020 11:48
Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şaşırttı! Bir zamanların minik yıldızını bir de şimdi görün

Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Elif Ceren Balıkçı'nın özellikle kötü karakterlerdeki başarılı oyunculuğu dikkat çekiyordu. Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanımıştık ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı.

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Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şaşırttı! Bir zamanların minik yıldızını bir de şimdi görün

Hayatımıza ilk 2008'de Kayıp Prenses dizisiyle girmiş Nil karakteri ile tanınmıştı… 2010 yılında Bez Bebek ile tekrar dizilerde gördük. Yaramaz ve aklı hep kötülüğe çalışan Özge ile aşırı yakın olup yine oyunculuğunu konuşturmuştu.

Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şaşırttı! Bir zamanların minik yıldızını bir de şimdi görün

Elif Ceren Balıkçı, ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı. Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

İşte bir döneme yeteneğiyle damga vuran başta Balıkçı olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.

Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şaşırttı! Bir zamanların minik yıldızını bir de şimdi görün

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SİNAN DAĞ

Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şaşırttı! Bir zamanların minik yıldızını bir de şimdi görün
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