"Beyler bittiniz artık andropozlular sizi!" Yeliz Yeşilmen'den olay yaratacak sözler! Daha önce de Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'e sallamıştı

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz günlerde Hande Sarıoğlu ve Hande Erçel'le yaşadığı polemiklerle gündeme gelmiş ardından "Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat bitmiş" ve "Mert Ramazan Demir ile Kaan Urgancıoğlu yakışıklı değil" sözleriyle çok konuşulmuştu. Yeşilmen bu kez hedef tahtasına, son dönemde estetikleriyle çok konuşulan Rafet El Roman, Gökhan Özen ve Mustafa Sandal'ı koydu. Yeşilmen'in sözleri epey ağırdı.