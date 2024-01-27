"Beyler bittiniz artık andropozlular sizi!" Yeliz Yeşilmen'den olay yaratacak sözler! Daha önce de Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'e sallamıştı

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz günlerde Hande Sarıoğlu ve Hande Erçel'le yaşadığı polemiklerle gündeme gelmiş ardından "Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat bitmiş" ve "Mert Ramazan Demir ile Kaan Urgancıoğlu yakışıklı değil" sözleriyle çok konuşulmuştu. Yeşilmen bu kez hedef tahtasına, son dönemde estetikleriyle çok konuşulan Rafet El Roman, Gökhan Özen ve Mustafa Sandal'ı koydu. Yeşilmen'in sözleri epey ağırdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.
Daha önce Hande Sarıoğlu ile Hande Erçel hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Yeşilmen önceki gün ise Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'i hedef almıştı.
Ardından Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u topa tutmuştu. Yeşilmen, Tatlıtuğ hakkında "Kıvanç'ın ya yaşlanmış mı? Hemşerim Adanalı, çok da beğenirdim fakat fazla mı çöktü? Mimiklerden alnında böyle 5-6 tane iz, kırışıklık. Yani şu an eski şeyini göremiyorum. Çöktüğünü düşünüyorum" demişti.