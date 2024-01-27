"Evde 3 tane Burak var" Fahriye Evcen oğulları Karan ve Kerem'le paylaşım yaptı Kerem'in ağabeyine benzerliği olay oldu! Eşi Burak Özçivit...

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık. Aile hayatlarına dair paylaşımlar yapan Evcen, paylaşımlarında büyük oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit'e yer verse de, küçük oğlu Kerem'in yüzünü paylaşmamaya özen gösteriyordu. Ancak ünlü çift Kerem'in 1.yaş günü partisinde kural bozarak ilk kez oğullarının yüzünü paylaşmıştı. Şimdilerde ailece kar tatili yapan Özçivitler'den Fahriye Evcen oğulları Karan ve Kerem'le kar pozlarını paylaştı. Kerem'in ağabeyi Karan'a olan benzerliği görenlere "Evde 3 tane Burak var" yorumu yaptırdı.