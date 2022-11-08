Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ten kahreden haber! Ünlü şovmenin en zor anları! Apar topar hastaneye koştu...
Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ten kahreden haber! Apar topar hastaneye koşan Beyaz annesinden gelen haberle yıkıldı. Annesine olan düşkünlüğü ile bilinen ünlü şovmen hayatının en zor anlarını yaşıyor. Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk beyin kanaması geçirdi. Nurten Öztürk'ün yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
08.11.2022 16:39 - Son Güncelleme: 08.11.2022 16:51
BEYAZ'IN EN ZOR ANLARI!
Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ten kahreden haber! Apar topar hastaneye koştu...
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün dilinden düşürmediği annesi Nurten Öztürk beynine pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdi.
Beyazıt Öztürk annesi Nurten Öztürk'ten gelecek iyi haberi bekliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...