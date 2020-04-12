Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Canlı yayında açıkladı! Beyazıt Öztürk kaç yaşında?
Beyazıt Öztürk, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına evinden canlı olarak bağlandı. Ünlü şovmen, yeniden ekrana gelen Beyaz Show'un nostalji bölümlerini izlerken hem çok güldüğünü hem de çok ağladığını belirtti. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu talk-show programı olan Beyaz Show'un sunuculuğunu yapan Beyazıt Öztürk canlı yayında merak edilen soruyu yanıtladı. Müge ve Gülşen'le 2.sayfa programına telefonla bağlanan Öztürk, ''Beyaz Show yeniden başlayacak mı yoksa yeni sezonda yine O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda mı göreceğiz?'' sorusunu yanıtladı. Koronavirüs nedeni ile 25 gündür evinde yalnız olduğunu belirten Beyazıt Öztürk'ün kaç yaşında olduğu da merak konusu oldu...
Öztürk'e, unutamadığı, en efsane programının sorulması üzerine Tarkan esprisi yaptı. Çok istediği halde Tarkan'ı programına çıkaramayan Öztürk, "En efsane programı Tarkan ile yaptım! Onunla yapamadık; en efsane o oldu.
"Belki televizyona çıkmak istemedi. Hiçbir yere çıkmadı. Her sanatçının bir üslubu var. Türkiye'nin en büyük sanatçılarından bir tanesi" dedi.
"Beyaz Show'a dönmemi isteyen çok insan var" diyen Öztürk, "Ben de açıkçası yapmayı istiyorum. Fakat eskisi gibi değil de farklı şeyler yapmak lazım. Onunla ilgili çalışıyorum. Evde yapacak bir şey yok zaten" diyerek sözlerine devam etti.
Corona virüs tedbiri olarak 25 gündür evde tek başına olduğunu söyleyen Beyazıt Öztürk, sunucuların "Şu günlerde ah keşke evlenseydim de yanımda biri olsaydı dedin mi hiç?" sorusuna "Demedim ama diyebilirim" yanıtını verdi.