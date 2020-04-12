Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Canlı yayında açıkladı! Beyazıt Öztürk kaç yaşında?

"Beyaz Show'a dönmemi isteyen çok insan var" diyen Öztürk, "Ben de açıkçası yapmayı istiyorum. Fakat eskisi gibi değil de farklı şeyler yapmak lazım. Onunla ilgili çalışıyorum. Evde yapacak bir şey yok zaten" diyerek sözlerine devam etti.

Corona virüs tedbiri olarak 25 gündür evde tek başına olduğunu söyleyen Beyazıt Öztürk, sunucuların "Şu günlerde ah keşke evlenseydim de yanımda biri olsaydı dedin mi hiç?" sorusuna "Demedim ama diyebilirim" yanıtını verdi.