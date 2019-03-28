Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti! Yıllar önce…
Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarını şoke etti. Son sinema filminde beğenilen bir performans sergileyen Kıvanç Tatlıtuğ, Çarpışma dizisiyle hayranları tarafından mercek altına alındı. Çarpışma dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ, büründüğü rol ile Türkiye'nin sevgilisi haline geldi. Gündeme bomba gibi düşen Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte o fotoğraflar...
28.03.2019 03:55
- Son Güncelleme: 28.03.2019 04:03
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