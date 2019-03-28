GaleriMagazin

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti! Yıllar önce…

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarını şoke etti. Son sinema filminde beğenilen bir performans sergileyen Kıvanç Tatlıtuğ, Çarpışma dizisiyle hayranları tarafından mercek altına alındı. Çarpışma dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ, büründüğü rol ile Türkiye'nin sevgilisi haline geldi. Gündeme bomba gibi düşen Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte o fotoğraflar...

28.03.2019 03:55 - Son Güncelleme: 28.03.2019 04:03
Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti! Yıllar önce…

Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ yine olay oldu. Adeta son günlerde gündemi belirleyen isimlerden olan Kıvanç Tatlıtuğ bu kez Çarpışma dizisi dışında bir olayla gündem oldu. Çarpışma dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti! Yıllar önce…

TÜRKAN ŞORAY

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti! Yıllar önce…

TÜRKAN ŞORAY

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti! Yıllar önce…

ŞÜKRAN OVALI

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti! Yıllar önce…

ŞÜKRAN OVALI

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki güzel Züleyha'nın yanındaki ünlü isim herkesi şaşırttı!
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki güzel Züleyha'nın yanındaki ünlü isim herkesi şaşırttı!