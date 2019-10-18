Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'tan ofsayt hareket sonrası ilk açıklama! Funda Aksu mesajları ifşa etmişti ama...

Funda Aksu isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un kendisine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ederek, bir ekran görüntüsü yayınlamıştı. Bu olay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Funda Aksu'nun bu paylaşımı sonrası hem Oğuzhan Özyakup'un hem de sevgilisi Melisa Aslı Pamuk'un ne yapacağı merak ediliyordu. Ve sonunda Oğuzhan Özyakup'tan ilk açıklama geldi.

18.10.2019 11:25 - Son Güncelleme: 18.10.2019 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





