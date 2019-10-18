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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'tan ofsayt hareket sonrası ilk açıklama! Funda Aksu mesajları ifşa etmişti ama...

Funda Aksu isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un kendisine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ederek, bir ekran görüntüsü yayınlamıştı. Bu olay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Funda Aksu'nun bu paylaşımı sonrası hem Oğuzhan Özyakup'un hem de sevgilisi Melisa Aslı Pamuk'un ne yapacağı merak ediliyordu. Ve sonunda Oğuzhan Özyakup'tan ilk açıklama geldi.

18.10.2019 11:25 - Son Güncelleme: 18.10.2019 11:33
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'tan ofsayt hareket sonrası ilk açıklama! Funda Aksu mesajları ifşa etmişti ama...

Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, bir süredir oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birliktelik yaşıyor. Milli futbolcunun Melisa Aslı Pamuk ile evlenmeye hazırlandığı konuşulurken sosyal medyada sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'tan ofsayt hareket sonrası ilk açıklama! Funda Aksu mesajları ifşa etmişti ama...

Modellik yapan Funda Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğuzhan Özyakup'un kendisine mesaj yazdığını belirten ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu da ardından gelen gol" notunu düştü.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'tan ofsayt hareket sonrası ilk açıklama! Funda Aksu mesajları ifşa etmişti ama...

İşte Funda Aksu'nun o paylaşımı

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'tan ofsayt hareket sonrası ilk açıklama! Funda Aksu mesajları ifşa etmişti ama...

Melisa Aslı Pamuk'un, sevgilisinin bu ofsayt hareketini ne diyeceği merak ediliyordu.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'tan ofsayt hareket sonrası ilk açıklama! Funda Aksu mesajları ifşa etmişti ama...

OĞUZHAN ÖZYAKUP'TAN AÇIKLAMA

Funda Aksu'nun paylaşımının ardından Oğuzhan Özyakup bu sabah yaptığı paylaşımda söz konusu mesajın photoshop ile yapıldığını ve yalan olduğunu iddia ederek hukuki işlemleri başlattığını belirtti.

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