RAMAZAN İMSAKİYE
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Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre'nin kızı ilk kez göründü! İşte gözlerden uzak büyüyen 3 aylık Adel Töre...

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre'nin kızı ilk kez göründü! Geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuğu Adel'i kucağına almanın mutluluğunu yaşayan futbolcu Gökhan Töre'nin'nin eşi Buket Töre önceki gün Bebek'te görüntülendi. Lüks aracını park ederek bankamatikten para çeken Töre, soruları yanıtlamadan hızlıca oradan uzaklaştı. Bir süre sahil turu attıktan sonra Etiler'e çıkan Töre, Adel adını verdikleri kızını bir evden aldı. 3 aylık olan ve bakıcılar eşliğinde arabaya bindirilen minik Töre, ilk kez görüntülenmiş oldu. İşte Beşiktaş'ta top koşturan Gökhan Töre ve Buket Töre'nin kızı Adel..

07.05.2021 11:07 - Son Güncelleme: 07.05.2021 11:09
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre'nin kızı ilk kez göründü! İşte gözlerden uzak büyüyen 3 aylık Adel Töre...

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre'nin kızı ilk kez göründü! İşte gözlerden uzak büyüyen 3 aylık Adel Töre ve sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...

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Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre'nin kızı ilk kez göründü! İşte gözlerden uzak büyüyen 3 aylık Adel Töre...

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre önceki gün Bebek'te görüntülendi. Lüks aracını park ederek bankamatikten para çeken Töre, soruları yanıtlamadan hızlıca oradan uzaklaştı.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre'nin kızı ilk kez göründü! İşte gözlerden uzak büyüyen 3 aylık Adel Töre...

Bir süre sahil turu attıktan sonra Etiler'e çıkan Töre, Adel adını verdikleri kızını bir evden aldı.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre'nin kızı ilk kez göründü! İşte gözlerden uzak büyüyen 3 aylık Adel Töre...

3 aylık olan ve bakıcılar eşliğinde arabaya bindirilen minik Töre, ilk kez görüntülenmiş oldu.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre'nin kızı ilk kez göründü! İşte gözlerden uzak büyüyen 3 aylık Adel Töre...