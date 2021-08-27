Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve sevgilisi Lisaveti Karibskaya’dan kara haber! Sergen Hoca bu kez kaybetti

Ayrılık sonrası Lisaveti Karibskaya'nın ülkesine döndüğü öğrenildi.

Yaz boyunca Antalya'da tatil yapan Ukraynalı model, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzeldi. Çok memnun kaldım" demişti.