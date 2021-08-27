Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve sevgilisi Lisaveti Karibskaya'dan kara haber! Sergen Hoca bu kez kaybetti
Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya, Alaçatı sosyal medyada paylaştığı karelerle dikkat çekti. Süper Lig'de Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, bir süredir Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşıyor. Şu sıralar yaz tatilinde olan 22 yaşındaki model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ancak Sergen Yalçın ile model sevgilisi Lisaveti Karibskaya'dan kötü haber geldi. Çiftin ayrıldıkları iddia edildi.
27.08.2021 15:17
- Son Güncelleme: 27.08.2021 15:17
Snob Magazin'in haberine göre; Yaklaşık 9 aydır Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşayan Sergen Yalçın, özel hayatında aradığı mutluluğu yine bulamadı.
Ayrılık sonrası Lisaveti Karibskaya'nın ülkesine döndüğü öğrenildi.
Yaz boyunca Antalya'da tatil yapan Ukraynalı model, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzeldi. Çok memnun kaldım" demişti.
Sergen Yalçın'a hem şampiyonluğu kazanaması hem de aşkı bulmasının ardından "Hocam kazanan hep sizsiniz" şeklinde yorum yapılıyordu.