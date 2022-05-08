Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vuran Rachid Ghezzal hakkındaki gerçek çok şaşırttı! 29 yaşındaki Cezayirli ünlü futbolcu meğer yarın...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vuran Rachid Ghezzal hakkındaki gerçek şok şaşırttı. Cezayirli ünlü futbolcu meğer yarın doğum günüymüş! Merakla beklenen Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi bu akşam Vodafone Park'ta oynanıyor. İlk yarıda nefes kesen bir mücadele yaşandı. 6. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi öne geçiren Filip Novak, daha sonra kendi ceza sahası içinde elle müdahale bulunarak penaltı yaptırdı. Penaltıyı kullanan Rachid Ghezzal ise fırsatı kaçırmadı ve toğu fileye göndermeyi başardı. Gol sonrası büyük sevinç yaşanırken spikerin sözleri gözleri 29 yaşındaki futbolcuya çevirdi.