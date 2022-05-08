Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vuran Rachid Ghezzal hakkındaki gerçek çok şaşırttı! 29 yaşındaki Cezayirli ünlü futbolcu meğer yarın...
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin konuşulan ismi Rachid Ghezzal için bomba bir detay ortaya çıktı. Vodafone Park'ta oynanan heyecanlı maçın 29. dakikasında Ghezzal penaltı atışı kullanarak fileleri havalandırdı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona ererken 9 Mayıs 1992 doğumlu oyuncunun bir sonraki gün doğum günü olduğu öğrenildi. Maçın spikeri Ghezzal'ın golünden sonra başarılı futbolcunun doğum gününü hatırlattı. İşte detaylar...
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vuran Rachid Ghezzal hakkındaki gerçek şok şaşırttı. Cezayirli ünlü futbolcu meğer yarın doğum günüymüş! Merakla beklenen Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi bu akşam Vodafone Park'ta oynanıyor. İlk yarıda nefes kesen bir mücadele yaşandı. 6. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi öne geçiren Filip Novak, daha sonra kendi ceza sahası içinde elle müdahale bulunarak penaltı yaptırdı. Penaltıyı kullanan Rachid Ghezzal ise fırsatı kaçırmadı ve toğu fileye göndermeyi başardı. Gol sonrası büyük sevinç yaşanırken spikerin sözleri gözleri 29 yaşındaki futbolcuya çevirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ederken, karşılaşmanın 29. dakikasında siyah-beyazlı ekip ikinci kez penaltı kazandı. Fenerbahçe'nin 6. dakikada Novak'la bulduğu golün 1 dakika sonrasında siyah-beyazlı ekip penaltı kazanırken, bu pozisyonda Batshuayi meşin yuvarlağı direğe nişanladı ve Beşiktaş berberlik şansını tepti.
Hakem Arda Kardeşler, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyeceğini açıkladığı anda Rachid Ghezzal kenara gelerek topu aldı ve hakemin penaltı kararıyla birlikte direkt olarak penaltı noktasına gitti.
Batshuayi'nin kaçırdığı penaltı sonrasında tribünler, Belçikalı golcüye tepki gösterirken, Rachid Ghezzal'a da alkışlarla destek verdi. Ghezzal penaltı atışında kaleci Altay ve topu farklı köşelere göndererek skoru 1-1'e taşıyan isim oldu.