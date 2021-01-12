Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu kamera karşısına geçti! Tepki çeken Berrak Tüzünataç tam bir hayal kırıklığı...

Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu kamera karşısına geçti! Tepki çeken Berrak Tüzünataç tam bir hayal kırıklığı...

Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu kamera karşısına geçti! Tepki çeken Berrak Tüzünataç, kısa sürede sosyal medyada çıplak pozlarıyla adından söz ettirince bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Böyle duyarlı olacaksan olma', 'Daha yaratıcı bir şeyler yapsaydın keşke' gibi yorumlarda bulundu. Sosyal medyada gündem olan Berrak Tüzünataç'ın eski halini merak eden takipçileri ise tam bir hayal kırıklığı yaşadı. 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç da estetik harikası...

12.01.2021 11:53 - Son Güncelleme: 12.01.2021 12:45
Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu kamera karşısına geçti! Tepki çeken Berrak Tüzünataç tam bir hayal kırıklığı...

Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu kamera karşısına geçti! Tepki çeken pozlarıyla gündem olan Berrak Tüzünataç'ın eski hali sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu kamera karşısına geçti! Tepki çeken Berrak Tüzünataç tam bir hayal kırıklığı...

Son zamanlarda yer aldığı projelerden çok çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelen Berrak Tüzünataç sosyal medyada ilgi odağı oldu. Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde sanatçı Burcu Karademir ve görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile birlikte yeni bir projeye giriştiklerini duyurdu. Proje için verdiği pozlarla ise sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri oldu. Paylaşımının sanatsal bir çalışma olduğunu söyleyen Tüzünataç'ın vücudundaki 'bla' yazıları dikkat çekti.

Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu kamera karşısına geçti! Tepki çeken Berrak Tüzünataç tam bir hayal kırıklığı...

Tüzünataç paylaşımında projenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermezken paylaştığı fotoğraf ilgi çekti. Üstsüz pozlar veren ünlü oyuncu, vücuduna "bla bla bla" ifadelerini yazdı. "Bla bla bla" ifadesi İngilizce'de her ne kadar "üç nokta" anlamına gelse de argoda "boş konuşmak" olarak da kullanılıyor.

Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu kamera karşısına geçti! Tepki çeken Berrak Tüzünataç tam bir hayal kırıklığı...

Tepki çeken Berrak Tüzünataç'ın çırılçıplak pozları sonrası ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tüzünataç'ın eski halini görenler ise şoke oldu.

Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu kamera karşısına geçti! Tepki çeken Berrak Tüzünataç tam bir hayal kırıklığı...

Eski haliyle hayal kırıklığına uğratan Berrak Tüzünataç estetik harikası...

DİĞER GALERİLER