Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu kamera karşısına geçti! Tepki çeken Berrak Tüzünataç tam bir hayal kırıklığı...

Son zamanlarda yer aldığı projelerden çok çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelen Berrak Tüzünataç sosyal medyada ilgi odağı oldu. Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde sanatçı Burcu Karademir ve görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile birlikte yeni bir projeye giriştiklerini duyurdu. Proje için verdiği pozlarla ise sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri oldu. Paylaşımının sanatsal bir çalışma olduğunu söyleyen Tüzünataç'ın vücudundaki 'bla' yazıları dikkat çekti.