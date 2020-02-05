Berkay Şahin'den kızlarına dudak uçuklatan hediye! Üstelik çocukların biri 2 yaşında diğeri 6 aylık...

Berkay Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira için vip minibüs aldı. Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin önceki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde görüntülendi. hastane çıkışı muhabirlerle laflayan Özlem Ada Şahin, 2019 yılında doğan küçük kızı Zeynep Mira'yı kontrole getirdiğini söyledi. Özlem Ada Şahin'in biri 2 yaşında diğeri ise 6 aylık olan kızlarıyla bindiği vip minibüs ise dikkatlerden kaçmadı. Şahin, "Bu aracı Berkay, kızlarımız Arya ve Zeynep Mira için yeni aldı" dedi. Bu sözler akıllara Demet Akalın'ın kızı Hira için 270 bin TL değerinde özel minibüs satın alıp, her yerini pembeye boyattığını akıllara getirdi. İşte ünlülerin servet değerindeki oyuncakları...

05.02.2020 09:37 - Son Güncelleme: 05.02.2020 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





