GaleriMagazin

Berkay Şahin'den kızlarına dudak uçuklatan hediye! Üstelik çocukların biri 2 yaşında diğeri 6 aylık...

Berkay Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira için vip minibüs aldı. Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin önceki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde görüntülendi. hastane çıkışı muhabirlerle laflayan Özlem Ada Şahin, 2019 yılında doğan küçük kızı Zeynep Mira'yı kontrole getirdiğini söyledi. Özlem Ada Şahin'in biri 2 yaşında diğeri ise 6 aylık olan kızlarıyla bindiği vip minibüs ise dikkatlerden kaçmadı. Şahin, "Bu aracı Berkay, kızlarımız Arya ve Zeynep Mira için yeni aldı" dedi. Bu sözler akıllara Demet Akalın'ın kızı Hira için 270 bin TL değerinde özel minibüs satın alıp, her yerini pembeye boyattığını akıllara getirdi. İşte ünlülerin servet değerindeki oyuncakları...

05.02.2020 09:37 - Son Güncelleme: 05.02.2020 09:37
Berkay Şahin'den kızlarına dudak uçuklatan hediye! Üstelik çocukların biri 2 yaşında diğeri 6 aylık...

Şarkıcı Berkay'ın eşi ve çocukları önceki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi çıkışında görüntülendi. Hastane çıkışı muhabirlerle laflayan Özlem Ada Şahin, 2019 yılında doğan küçük kızı Zeynep Mira'yı kontrole getirdiğini söyledi. Ancak Berkay'ın eşi ve kızlarının bindiği araç dikkatlerden kaçmadı. Ada Şahin aracı eşi Berkay'ın kızları için aldığını ifade etti. Fiyatı ise dudak uçuklattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berkay Şahin'den kızlarına dudak uçuklatan hediye! Üstelik çocukların biri 2 yaşında diğeri 6 aylık...

DEMET AKALIN

Akalın, 6 yaşına giren kızı Hira için büyük bir sürpriz yaptı. Mercedes marka olduğu belirtilen minibüse bir o kadar da masraf yapan Akalın, yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Berkay Şahin'den kızlarına dudak uçuklatan hediye! Üstelik çocukların biri 2 yaşında diğeri 6 aylık...

Yatağı bile var!

Toplamda 270 bin lira vererek bir minibüs satın alan Akalın, içini ve dışını pembe renge boyattı.Kızının okula rahat gidip gelebilmesi için elinden geleni yapan ünlü şarkıcı, o minibüse bir de yatak koydurdu.

Berkay Şahin'den kızlarına dudak uçuklatan hediye! Üstelik çocukların biri 2 yaşında diğeri 6 aylık...

SABRİ SARIOĞLU

Lüks araçlarıyla yıllardır olay olan Sarıoğlu çifti, şimdi de Porsche Panamera ile İstanbul sokaklarında şov yapıyor. Futbol kariyerine nokta koyup teknik direktörlük için kolları sıvayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı lüks araçlarla çokça konuşulmuştu. Son olarak birçok noktada gözlük mağazaları açan Sarıoğlu, ticarette istediği başarıyı yakalayamamıştı. 35 yaşındaki eski futbolcu, kepenk kapatmak zorunda kalmasına rağmen eşini lüks hediyelere boğmaya devam ediyor.

Berkay Şahin'den kızlarına dudak uçuklatan hediye! Üstelik çocukların biri 2 yaşında diğeri 6 aylık...

Sabri Sarıoğlu, özel bir şirkette pilot olan Yağmur Sarıoğlu'na adlarının baş harflerinden oluşan 'YSS' plakalı 2019 model Porsche Panamera hediye aldı. Galatasaray'ın eski yıldızı, eşine hediye ettiği lüks araç için 2,5 milyon lira ödedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli toprağa verildi! Ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli toprağa verildi! Ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı