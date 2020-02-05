Berkay Şahin'den kızlarına dudak uçuklatan hediye! Üstelik çocukların biri 2 yaşında diğeri 6 aylık...
Berkay Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira için vip minibüs aldı. Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin önceki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde görüntülendi. hastane çıkışı muhabirlerle laflayan Özlem Ada Şahin, 2019 yılında doğan küçük kızı Zeynep Mira'yı kontrole getirdiğini söyledi. Özlem Ada Şahin'in biri 2 yaşında diğeri ise 6 aylık olan kızlarıyla bindiği vip minibüs ise dikkatlerden kaçmadı. Şahin, "Bu aracı Berkay, kızlarımız Arya ve Zeynep Mira için yeni aldı" dedi. Bu sözler akıllara Demet Akalın'ın kızı Hira için 270 bin TL değerinde özel minibüs satın alıp, her yerini pembeye boyattığını akıllara getirdi. İşte ünlülerin servet değerindeki oyuncakları...
Şarkıcı Berkay'ın eşi ve çocukları önceki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi çıkışında görüntülendi. Hastane çıkışı muhabirlerle laflayan Özlem Ada Şahin, 2019 yılında doğan küçük kızı Zeynep Mira'yı kontrole getirdiğini söyledi. Ancak Berkay'ın eşi ve kızlarının bindiği araç dikkatlerden kaçmadı. Ada Şahin aracı eşi Berkay'ın kızları için aldığını ifade etti. Fiyatı ise dudak uçuklattı.
SABRİ SARIOĞLU
Lüks araçlarıyla yıllardır olay olan Sarıoğlu çifti, şimdi de Porsche Panamera ile İstanbul sokaklarında şov yapıyor. Futbol kariyerine nokta koyup teknik direktörlük için kolları sıvayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı lüks araçlarla çokça konuşulmuştu. Son olarak birçok noktada gözlük mağazaları açan Sarıoğlu, ticarette istediği başarıyı yakalayamamıştı. 35 yaşındaki eski futbolcu, kepenk kapatmak zorunda kalmasına rağmen eşini lüks hediyelere boğmaya devam ediyor.