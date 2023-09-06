"Berkay paramı vermedi verse yoksul mu olacaktı!" Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Berkay'a yaylım ateşi! Uğruna Demet Akalın'la küsmüştü

Survivor adlı yarışmayla adını tüm Türkiye'ye duyuran sonrasında müzik kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğlu'ndan, bir dönem birlikte çalıştığı Berkay'a zehir zemberek sözler. Geçtiğimiz günlerde adı futbolcu Gedson Fernandes'le anılan Kalaycıoğlu, birlike çalıştıkları dönem Berkay'ın kendisine hakkı olan parayı vermediğin söyleyerek, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Survivor adlı yarışma programıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu'ndan, bir dönem birlikte çalıştığı Berkay'a zehir zemberek sözler...
Aleyna Kalaycıoğlu önceki gün Bebek'te görüntülendi. Aracına gittiği sırada muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı "Birkaç gündür hastanedeydim. Kalın bağırsak enfeksiyonu yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum diyebilirim" dedi.
Bir iki hafta sonra yeni şarkı çıkaracağını ve ünlü bir isimle birlikte düet yapacağını söyleyen şarkıcı "Detay vermeyeyim ama harika bir iş geliyor. Son okumalarını yapacağım" dedi.