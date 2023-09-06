13 yıl evli kalmışlardı! Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile kızı Yasemin Ilıcalı’dan kötü haber! Anne-kız hastanelik oldu!

Zeynep Yılmaz ile 2003-2016 yılları arasında evli kalan Acun Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı adlarında iki kızı oldu. 4 kız babası Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile kızı Yasemin Ilıcalı'dan kötü haber geldi. Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı'nın Bodrum tatilleri zehir oldu. Anne-kız soluğu hastanede aldı. İşte detaylar...