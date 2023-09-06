13 yıl evli kalmışlardı! Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile kızı Yasemin Ilıcalı’dan kötü haber! Anne-kız hastanelik oldu!

Zeynep Yılmaz ile 2003-2016 yılları arasında evli kalan Acun Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı adlarında iki kızı oldu. 4 kız babası Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile kızı Yasemin Ilıcalı'dan kötü haber geldi. Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı'nın Bodrum tatilleri zehir oldu. Anne-kız soluğu hastanede aldı. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünyaevine giren Zeynep Yılmaz'ın bu evlilikten Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı adında iki evladı oldu.
2016 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan Yılmaz, kızı Yasemin Ilıcalı ile çıktığı tatilde kötü bir olay yaşadı.
Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı Bodrum'da tatil yaparken hastanelik oldu.
Önceki gün fenalaşan anne ve kızın yapılan tetkikler sonucu zehirlendikleri öğrenildi.