Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın yeni halini görenler şaştı kaldı! İşte ünlü isimlerin çocukları

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'nın yeni hali görenleri şok etti. İnanılmaz değişimi ile magazin gündemine oturan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın fazla kilolarından kurtulup giderek annesine benzemesi de dikkatlerden kaçmadı. İşte Hakan Ural ile Sibelcan'ın kızı Melisa Ural'ın yeni hali ve diğer ünlü çocukları...

27 Aralık 2018 Perşembe, 14:02:03 Güncelleme: 14:03:59
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın yeni halini görenler şaştı kaldı! İşte ünlü isimlerin çocukları

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'ın değişimi herkesi şaşırttı!

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın yeni halini görenler şaştı kaldı! İşte ünlü isimlerin çocukları

Özcan Deniz'in oğlu ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı salladı. 9. ay pozu veren Özcan Deniz ve oğluna kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın yeni halini görenler şaştı kaldı! İşte ünlü isimlerin çocukları

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın yeni halini görenler şaştı kaldı! İşte ünlü isimlerin çocukları

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın yeni halini görenler şaştı kaldı! İşte ünlü isimlerin çocukları

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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