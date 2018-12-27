Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın yeni halini görenler şaştı kaldı! İşte ünlü isimlerin çocukları

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'nın yeni hali görenleri şok etti. İnanılmaz değişimi ile magazin gündemine oturan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın fazla kilolarından kurtulup giderek annesine benzemesi de dikkatlerden kaçmadı. İşte Hakan Ural ile Sibelcan'ın kızı Melisa Ural'ın yeni hali ve diğer ünlü çocukları...

27 Aralık 2018 Perşembe, 14:02:03 Güncelleme: 14:03:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





