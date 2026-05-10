Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen futbol yorumcusu Ertem Şener, katıldığı bir programda hem fiziksel değişimini hem de yaşadığı duygusal süreci anlattı. Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini belirten Şener, başlangıçta 108 kilo olduğunu ve fazla kiloların günlük yaşamını ciddi şekilde zorlaştırdığını söyledi.
KONTROLLÜ ZAYIFLAMA
Ertem Şener, "Ayakkabımı bağlayamayacak duruma gelmiştim. Sürekli terliyordum, kıyafetlerim olmuyordu. Çok yemek yemenin iyi bir şey olmadığını anladım ve doktor kontrolünde kontrollü bir zayıflama sürecine girdim" diyerek sürecin tamamen sağlık gözetiminde ilerlediğini ifade etti.
İDDİALARI YALANLADI
Hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarını yalanlayan Şener, "Aksine çok iyiyim, aslan gibiyim. Hiçbir sağlık sorunum yok" dedi. Ünlü yorumcu, kilo kaybında en büyük etkenlerden birinin ise geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi olduğunu belirtti.
"KEŞKE BEN HASTA OLSAYDIM"
Annesi Meltem Şener'in vefatının kendisini derinden etkilediğini söyleyen Şener, "Bu 32 kilonun yaklaşık 15 kilosunu annemin vefatı aldı götürdü diyebilirim. Onu her gün özlüyorum" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı. Duygusal açıklamalarında gözyaşlarını tutmakta zorlanan Şener, "İnsanlar bana hasta mısın, kanser misin diye soruyor. Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı" ifadelerini kullandı.
ANNESİNE OLAN BÜYÜK ÖZLEMİ
Annesine verdiği sözü tutamadığını söyleyen Şener, bu durumun kendisini hala çok etkilediğini dile getirdi. Sosyal medya hesabından da geçmişte paylaşım yapan Şener, annesine olan özlemini şu sözlerle dile getirdi:
Annem… Güzel annem… Bana yaşattığın, yaşattıkların için, her şey için teşekkür ederim… Kısa bir ara verdik göz göze gelmelere.
"GELECEĞİM TEKRAR KOYNUNA"
Sözlerini sürdüren Ertem Şener, "Yarın, öbür gün, belki daha da yakın, geleceğim tekrar koynuna, sıcacık nefesine. Sevmelerine… Canım annem rahat uyu. Seni çok seviyorum. Her şeyden, herkesten çok. Dualarına susayacağım. En çok da her yayın öncesi mesajlarına." şeklinde ifade etti.
ACI VEDA
Son olarak Şener, "Seni çok özleyeceğim annem. Söz veriyorum hep senin ile olacağım. Benim canım annem. İyi ki annemsin… Ağrılarını ve sızılarını yüreğime bıraktın ve gittin annem… Mekanın cennet olsun, kabrin nurlarla dolsun annem." dedi. Şener'in bu paylaşımı kısa sürede etkileşim alırken, takipçileri de ünlü yorumcuya destek mesajları yağdırdı.
ERTEM ŞENER KİMDİR? ◽Ertem Şener, 18 Temmuz 1975 tarihinde Malatya'da doğan Türk spor spikeri ve futbol yorumcusudur. Televizyon kariyeri boyunca özellikle futbol yayınlarıyla tanınmıştır.
HANGİ OKULDAN MEZUN OLDU? ◽İstanbul 50. Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştur.
ANNESİ NE ZAMAN VEFAT ETTİ? ◽Ünlü yorumcu, geçtiğimiz yıl annesi Meltem Şener'i kaybetmiştir.
ANNESİYLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ? ◽"Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı" sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirmiş, annesine olan özlemini sık sık vurgulamıştır.
