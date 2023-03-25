RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Bergüzar Korel'in yine isyanlarda bu kez ifşaladı "Umarım bu mesajı görürsün sen gibiler..." Halit Ergenç'in eşi bu kez fena patladı

Bergüzar Korel'in yine isyanlarda bu kez ifşaladı "Umarım bu mesajı görürsün sen gibiler..." Halit Ergenç'in eşi bu kez fena patladı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medya hesabından destek paylaşımlarını sürdüren Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde normalleşme tartışmaları konusunda yaptığı bir paylaşım çok konuşulmuştu. Korel,, bu kez de sosyal medyada bir paylaşım yaparak verdi veriştirdi. "Umarım bu mesajı görürsün" diyerek sözlerine başlayan Korel, adeta yaylım ateşine tuttu. İşte detaylar...

25.03.2023 17:04 - Son Güncelleme: 25.03.2023 17:04
Bergüzar Korel’in yine isyanlarda bu kez ifşaladı Umarım bu mesajı görürsün sen gibiler... Halit Ergenç’in eşi bu kez fena patladı

'Binbir Gece' dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Bergüzar Korel büyük depremlerin ardından sosyal medyada çeştili yardım kampanyalarına destek veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bergüzar Korel’in yine isyanlarda bu kez ifşaladı Umarım bu mesajı görürsün sen gibiler... Halit Ergenç’in eşi bu kez fena patladı

Korel sosyal medyadan da zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

Bergüzar Korel’in yine isyanlarda bu kez ifşaladı Umarım bu mesajı görürsün sen gibiler... Halit Ergenç’in eşi bu kez fena patladı

Bergüzar Korel son olarak yardım kolisinde gelen topuklu ayakkabıyı görünce çileden çıktı.

Bergüzar Korel’in yine isyanlarda bu kez ifşaladı Umarım bu mesajı görürsün sen gibiler... Halit Ergenç’in eşi bu kez fena patladı

"Ayakkabıyı bize yollayan kişi umarım bu mesajımı görürsün" diyen Bergüzar Korel paylaşımında şunları yazdı:

Bergüzar Korel’in yine isyanlarda bu kez ifşaladı Umarım bu mesajı görürsün sen gibiler... Halit Ergenç’in eşi bu kez fena patladı

"Dayanışma içinde olmak demek hep beraber el ele yaraları sarmak demek, buradayım demek, neye ihtiyacın varsa elimden geleni yapmaya hazırım demek.

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