Bergüzar Korel'in yine isyanlarda bu kez ifşaladı "Umarım bu mesajı görürsün sen gibiler..." Halit Ergenç'in eşi bu kez fena patladı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medya hesabından destek paylaşımlarını sürdüren Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde normalleşme tartışmaları konusunda yaptığı bir paylaşım çok konuşulmuştu. Korel,, bu kez de sosyal medyada bir paylaşım yaparak verdi veriştirdi. "Umarım bu mesajı görürsün" diyerek sözlerine başlayan Korel, adeta yaylım ateşine tuttu. İşte detaylar...
25.03.2023 17:04 - Son Güncelleme: 25.03.2023 17:04
'Binbir Gece' dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Bergüzar Korel büyük depremlerin ardından sosyal medyada çeştili yardım kampanyalarına destek veriyor.
"Ayakkabıyı bize yollayan kişi umarım bu mesajımı görürsün" diyen Bergüzar Korel paylaşımında şunları yazdı: