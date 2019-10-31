Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den magazin dünyasını sarsacak sözler: Annem beni yaşarken öldürdü
Amerika'da temizlikçilik yaptığını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Hülya Darcan'ın kızı Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel şok açıklamalarda bulundu. Zeynep Korel, "Çok mutsuz bir evliliği olan bir anne tarafından büyütüldüm. Hep sevilmediğimi düşündüm. Beni yaşarken öldürdü, yok saydı, her yerden engelledi. Kardeşi, kardeşe kırdırdı." ifadelerini kullandı. Korel, "Bergüzar ünlü olduktan sonra bambaşka biri oldu. O eski, benim üstüne titrediğim insanın yerini bambaşka biri aldı. Artık onu tanıyamıyorum." dedi.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı TV programında Amerika'da temizlikçilik yaptığını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, Günaydın'a konuştu. Programda çocukluk günleri hakkında da çarpıcı açıklamalar yapan Korel; neden bir anda ortaya çıkıp böyle açıklamalar yaptığını, annesi Hülya Darcan ve babası Tanju Korel'le ilişkisini, çocukluk travmalarını samimiyetle anlattı...
Bir programda "Çocuğunuzun kendisini çirkin ördek yavrusu gibi hissetmesine neden olmayın" dediniz. Kendinizi öyle mi hissediyorsunuz?
Ne yazık ki. Her ne kadar basında mutlu bir aile tablosu çizmiş olsak da çok mutsuz bir ailede büyüdüm. Annemin babamla çok sorunlu bir evliliği olmuş. Sürekli aldatılmış bir kadın. Evde sürekli kavga, gürültü vardı. Babamla 7 yaşıma kadar doğru düzgün vakit bile geçirememiştim. Çok mutsuz evliliği olan bir anne tarafından büyütüldüm. Çocukluğumda "Zeynep olmasa boşanırdım" sözünü çok duydum. Sanki önünde engelmişim gibi hissettim, hisettirildim de. Annemin beni sevmediğini düşündüm. Annem bende yaptığı hataları kardeşimde yapmadı. Bu açıdan daha şanslıydı o.
BERGÜZAR'DAN KURUŞ ALMADIM
Kardeşiniz Bergüzar Korel'le ilişkiniz nasıldı?
Onun doğmasını o kadar çok istedim ki... Doğduğu andan itibaren hep ona karşı büyük bir sorumluluk hissettim. Bana "Küçük anne" derdi. Çok düşkündüm ona. Hep koruyup kollamaya çalışırdım onu. Şimdi bakıyorum da "Benim kız kardeşim bu olamaz" diyorum. Bergüzar ünlü olduktan sonra bambaşka biri oldu. O eski, benim üstüne titrediğim insanın yerini bambaşka biri aldı. Artık onu tanıyamıyorum.
Kardeşinizin size düzenli para ödemeyi kestiği için böyle bir açıklama yaptığınız söyleniyor...
Asla böyle bir şey yok. Bergüzar hiçbir zaman bana tek kuruş aylık para yardımında bulunmadı. Bulunmasını da istemem zaten. O bana bakmak zorunda mı para kazanıyor diye? Bergüzar'ın tek kuruşu evime girmemiştir. Kızımın eğitim ve sağlık masrafının bir kısmını kendi üstlenmişti. Onun için bir süre para gönderdi. Bir kısmını diyorum çünkü o paranın üstüne ben para ilave edip kızıma havale ediyordum. Tüm banka dekontları da elimde.
Yaptığınız açıklama sonrası anneniz ya da kardeşiniz sizi aradı mı?
Hayır. Annem beni her yerden engelledi. Ben sadece Amerika'da yaptığım iş hakkında konuştum. Onun dışında Bergüzar'ın özel hayatı hakkında tek kelime etmedim. Ya bir telefon açıp sorsana "Kızım konuştun mu böyle?" diye. Onu bile sormadı. Beni tanısa zaten böyle bir şey açıklamayacağımı bilirdi.