Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den magazin dünyasını sarsacak sözler: Annem beni yaşarken öldürdü

Bir programda "Çocuğunuzun kendisini çirkin ördek yavrusu gibi hissetmesine neden olmayın" dediniz. Kendinizi öyle mi hissediyorsunuz?



Ne yazık ki. Her ne kadar basında mutlu bir aile tablosu çizmiş olsak da çok mutsuz bir ailede büyüdüm. Annemin babamla çok sorunlu bir evliliği olmuş. Sürekli aldatılmış bir kadın. Evde sürekli kavga, gürültü vardı. Babamla 7 yaşıma kadar doğru düzgün vakit bile geçirememiştim. Çok mutsuz evliliği olan bir anne tarafından büyütüldüm. Çocukluğumda "Zeynep olmasa boşanırdım" sözünü çok duydum. Sanki önünde engelmişim gibi hissettim, hisettirildim de. Annemin beni sevmediğini düşündüm. Annem bende yaptığı hataları kardeşimde yapmadı. Bu açıdan daha şanslıydı o.