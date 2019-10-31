GaleriMagazin

Cansu Dere daha fazla duramadı, kürkçü dükkanına geri dönüyor! Ünlülerin merak edilen evleri

Tolga Sarıtaş'la başrollerini paylaşacağı, Ferhat ile Şirin dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Cansu Dere kürkçü dükkanına geri döndü. Geçtiğimiz yıl Aşiyan'daki evinde hırsızlık şoku yaşayan 39 yaşındaki oyuncu, Anadolu Yakası'na taşınmıştı. Ama bu değişiklik fazla uzun sürmedi... Magazin dünyasının ünlü isimleriyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de evleri. Milyonlaca lira kazanan isimler oturmak için hangi semtleri tercih ediyor dersiniz? İşte başta Cansu Dere olmak üzere ünlülerin evleri.

31.10.2019 09:52 - Son Güncelleme: 31.10.2019 10:02
Cansu Dere daha fazla duramadı, kürkçü dükkanına geri dönüyor! Ünlülerin merak edilen evleri

EVİNE HIRSIZ GİRMİŞTİ

Geçen yıl Aşiyan'daki evine hırsız giren Cansu Dere, talihsiz olayla rotasını Anadolu Yakası'na çevirmişti....

Cansu Dere daha fazla duramadı, kürkçü dükkanına geri dönüyor! Ünlülerin merak edilen evleri

Kandilli'de güvenlikli bir eve taşınan Dere, eski yuvasından kopamadı..

Cansu Dere daha fazla duramadı, kürkçü dükkanına geri dönüyor! Ünlülerin merak edilen evleri

Anadolu Yakası'na alışamayan oyuncu, iddiaya göre geçtiğimiz günlerde eski evine geri taşındı.

Cansu Dere daha fazla duramadı, kürkçü dükkanına geri dönüyor! Ünlülerin merak edilen evleri

ÜNLÜLERİN EVLERİ İMRENDİRİYOR

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin özel hayatları hep merak konusu olmuştur. Şimdi onların en özel olan alanlarını yakın mercek altına alalım. İşte ünlülerin hayran bıraktıran evleri.

Nil Karaibrahimgil ile başlayalım.

Cansu Dere daha fazla duramadı, kürkçü dükkanına geri dönüyor! Ünlülerin merak edilen evleri
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den magazin dünyasını sarsacak sözler: Annem beni yaşarken öldürdü
Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den magazin dünyasını sarsacak sözler: Annem beni yaşarken öldürdü