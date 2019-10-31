Cansu Dere daha fazla duramadı, kürkçü dükkanına geri dönüyor! Ünlülerin merak edilen evleri

Tolga Sarıtaş'la başrollerini paylaşacağı, Ferhat ile Şirin dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Cansu Dere kürkçü dükkanına geri döndü. Geçtiğimiz yıl Aşiyan'daki evinde hırsızlık şoku yaşayan 39 yaşındaki oyuncu, Anadolu Yakası'na taşınmıştı. Ama bu değişiklik fazla uzun sürmedi... Magazin dünyasının ünlü isimleriyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de evleri. Milyonlaca lira kazanan isimler oturmak için hangi semtleri tercih ediyor dersiniz? İşte başta Cansu Dere olmak üzere ünlülerin evleri.

31.10.2019 09:52 - Son Güncelleme: 31.10.2019 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





