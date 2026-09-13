11 yıl sonra yeniden aynı sette! A.B.İ.'nin yıldızı Bergüzar Korel'den duygulandıran itiraf: "Sanki evime dönmüş gibiyim"
Karadayı dizisindeki unutulmaz partnerlikleriyle hafızalara kazınan Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu, 11 yıl sonra atv'nin reyting rekortmeni A.B.İ. dizisiyle yeniden aynı sette buluştu. Korel, yıllar sonra İmirzalıoğlu ile kamera karşısına geçmenin kendisini duygulandırdığını belirterek, "Sanki bir gün önce ayrılmış ve kaldığımız yerden devam ediyormuşuz gibi başladık" dedi.
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