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11 yıl sonra yeniden aynı sette! A.B.İ.'nin yıldızı Bergüzar Korel'den duygulandıran itiraf: "Sanki evime dönmüş gibiyim"

Karadayı dizisindeki unutulmaz partnerlikleriyle hafızalara kazınan Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu, 11 yıl sonra atv'nin reyting rekortmeni A.B.İ. dizisiyle yeniden aynı sette buluştu. Korel, yıllar sonra İmirzalıoğlu ile kamera karşısına geçmenin kendisini duygulandırdığını belirterek, "Sanki bir gün önce ayrılmış ve kaldığımız yerden devam ediyormuşuz gibi başladık" dedi.

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Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu Yıllar Sonra Aynı Projede

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Karadayı dizisinde sergiledikleri güçlü uyumla milyonların beğenisini kazanan Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu.

Karadayı’nın Yıldızları A.B.İ. Dizisinde Buluştu

A.B.İ. SETİNDE 11 YIL SONRA BULUŞMA

Karadayı'daki başarılı partnerliklerinin ardından yolları ayrılan ikili, tam 11 yıllık aranın ardından yeni sezonun iddialı yapımlarından A.B.İ. dizisinde başrolleri paylaşmaya başladı.

Korel ve İmirzalıoğlu’nun Yeni Projesi Sosyal Medyada Gündem

Korel ile İmirzalıoğlu'nun yeniden kamera karşısına geçeceğinin açıklanması sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, iki ünlü oyuncunun yıllar sonra aynı sette vereceği performans merak konusu olmuştu. Bergüzar Korel, A.B.İ. setindeki atmosfer ve Kenan İmirzalıoğlu ile yeniden partner olması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bergüzar Korel: A.B.İ. Seti Evim Gibi

"SANKİ EVİME DÖNMÜŞ GİBİ OLDUM"

Set ekibindeki birçok isimle daha önce de çalıştığını belirten Korel, kendisini yabancı hissetmediğini söyleyerek, "Ekip arkadaşlarımın çok büyük bir çoğunluğu daha önce birlikte çalıştığım insanlar. Hiç yabancı yok. Dolayısıyla sanki evime dönmüş gibi oldum" ifadelerini kullandı.

Korel ve İmirzalıoğlu’nun Dostluğu Yeniden Canlanıyor

Kenan İmirzalıoğlu ile uzun yıllara dayanan yakın bir dostluklarının bulunduğunu anlatan Korel, Karadayı dönemine de göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, "Kenan zaten çok yakın arkadaşım. Üç yıl çok uzun zaman geçirdik, 115 bölüm birlikte çalıştık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz" dedi.

A.B.İ.’de İlk Sahne: Korel ve İmirzalıoğlu’ndan Duygusal Anlar

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORMUŞUZ GİBİ"

İkilinin A.B.İ. için birlikte çektikleri ilk sahnede yılların hiç geçmemiş gibi hissettirdiğini söyleyen Korel, o anları şu sözlerle anlattı:

"İlk birlikte sahnemiz, sanki bir gün önce ayrılmışız ve kaldığımız yerden devam ediyormuşuz gibi başladı. Duygulandık. İnşallah öyle devam eder."

(Fotoğraflar atv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin