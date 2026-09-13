11 yıl sonra yeniden aynı sette! A.B.İ.'nin yıldızı Bergüzar Korel'den duygulandıran itiraf: "Sanki evime dönmüş gibiyim"

"SANKİ EVİME DÖNMÜŞ GİBİ OLDUM"

Set ekibindeki birçok isimle daha önce de çalıştığını belirten Korel, kendisini yabancı hissetmediğini söyleyerek, "Ekip arkadaşlarımın çok büyük bir çoğunluğu daha önce birlikte çalıştığım insanlar. Hiç yabancı yok. Dolayısıyla sanki evime dönmüş gibi oldum" ifadelerini kullandı.