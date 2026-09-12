"KUYRUĞU DİK TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde böbrek yollarındaki tümörler nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yatan Gül Onat, tedavi sürecindeki moralini şu sözlerle dile getirmişti: "Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı. Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından. Hayat böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Bu günleri yine keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum."