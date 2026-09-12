Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Gül Onat'tan müjde! Kanserle mücadele eden oyuncu taburcu olduğu anları böyle paylaştı
Pankreas kanseriyle mücadele eden ve son olarak böbrek yollarından ameliyat geçiren Sihirli Annem'in Perihan Peri'si usta oyuncu Gül Onat, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Sağlık durumu iyiye giden ve evine dönen Onat, hastane çıkışında çektiği neşeli görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak sevenlerinin içini rahatlattı.
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