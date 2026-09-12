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Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Gül Onat'tan müjde! Kanserle mücadele eden oyuncu taburcu olduğu anları böyle paylaştı

Pankreas kanseriyle mücadele eden ve son olarak böbrek yollarından ameliyat geçiren Sihirli Annem'in Perihan Peri'si usta oyuncu Gül Onat, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Sağlık durumu iyiye giden ve evine dönen Onat, hastane çıkışında çektiği neşeli görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak sevenlerinin içini rahatlattı.

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Efsane İsim Gül Onat Kanserle Mücadele Ediyor

Bir dönemin efsane dizisi 'Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Perihan Peri' karakteriyle hafızalarda silinmez bir iz bırakan usta oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

Gül Onat’tan Sevindiren Sağlık Haberi

Sağlık durumuna dair gelişmeleri sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan usta sanatçıdan sevindiren haber geldi.

Onat: Kuyruğu Dik Tutmaya Çalışıyorum

"KUYRUĞU DİK TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde böbrek yollarındaki tümörler nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yatan Gül Onat, tedavi sürecindeki moralini şu sözlerle dile getirmişti: "Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı. Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından. Hayat böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Bu günleri yine keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum."

Başarılı Ameliyat Sonrası Gül Onat Taburcu Oldu

AMELİYAT SONRASI TABURCU OLDU!

Usta sanatçı Gül Onat, geçirdiği başarılı ameliyatın ardından doktorlarının onayıyla hastaneden taburcu oldu. Tedavi sürecini evinde sürdürmek üzere taburcu edilen Onat, hastane çıkışında çektiği renkli görüntüleri Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Gül Onat’ın Hastane Çıkışındaki Neşesi

"HASTANEDEN TABURCU OLDUĞUMDA..."

Hastane koridorlarında ve çıkışta neşeli halleriyle dikkat çeken usta oyuncu, videolu paylaşımına "Hastaneden taburcu olduğumda böyle neşeli oluyorum" notunu düştü.

Video Oynatma İkonu Taburcu olan Gül Onat evine döndü!
Gül Onat’a Destek Yağmuru: Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Gül Onat'ın moralinin yüksek ve sağlık durumunun iyiye gidiyor olması hayranlarını sevindirdi.Ünlü oyuncu, kısa sürede bini aşkın destek mesajı aldı.

Sanat Dünyasından Gül Onat’a Geçmiş Olsun Mesajları

Sevenleri ve sanatçı dostları usta oyuncuya "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

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