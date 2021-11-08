Bergüzar Korel doğum sonrası ilk kez paylaştı! Üçüncü bebeğini kucağına alan Bergüzar: 'Tam da gününde geldi Leyla...'
Bergüzar Korel doğum sonrası ilk kez paylaştı! Üçüncü bebeğini kucağına alan Bergüzar Korel, kızına Leyla adını verdi. 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile dünyaevine giren oyuncu, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getirdi, geçen yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına aldı. Geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğu Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, Instagram'dan yaptığı paylaşımla kendisinin ve kızının sağlığının iyi olduğunu duyurarak, yanında olan herkese teşekkür etti.
İşte Bergüzar Korel'in o açıklaması...
"Tam da gününde geldi Leyla..
Benim her zamanki tezcanlılığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki...
Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim.
Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu..
Bin şükür Leyla'nın da benim de sağlığımız yerinde.
Hepinizin iyi dilekleri,duaları,mesajları en önemlisi varlığınız için bin kez teşekkür ederim...
Hepsi güç verdi bize...
Teşekkür etmek istediğim çok insan var..
Bu hafta biraz böyle geçecek şimdiden söyleyeyim????
Ama en çok HAYAT SANA TEŞEKKÜR EDERİM.
Her şey için.
BERGÜZAR ÜÇÜNCÜ KEZ DOĞUM YAPTI!
Bergüzar Korel doğum yaptı üçüncü bebeğini kucağına aldı! Ali ve Han adında iki oğlu olan Bergüzar kızına bakın hangi ismi verdi...
KIZLARININ ADI...
Ali ve Han'dan sonra üçüncü bebekleri için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden mutlu haber geldi. Çiftin 3. bebekleri dünyaya geldi. Ünlü ikili kızlarına Leyla adını verdi.
ART ARDA MAKYAJSIZ POZLARINI PAYLAŞMIŞTI
Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Bergüzar Korel, sosyal medyada yaratılan 'güzel kadın' algısına dikkat çekmek için makyajsız pozlarını paylaşmıştı.