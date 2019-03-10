Söz dizisinin Derya savcısı Deniz Baysal'ın yanındaki ünlü ile verdiği poz olay oldu!
Söz dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren Deniz Baysal oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Söz dizisinde 'Sarı Komutan' lakaplı Yavuz karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş ile aşk yaşayan Deniz Baysal, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette ünlü oyuncu ile yan yana verdiği poz olay oldu. İşte Söz dizisindeki Savcı Derya ile ünlü oyuncunun o pozu...
10.03.2019 11:42
- Son Güncelleme: 10.03.2019 11:42
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