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Söz dizisinin Derya savcısı Deniz Baysal'ın yanındaki ünlü ile verdiği poz olay oldu!

Söz dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren Deniz Baysal oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Söz dizisinde 'Sarı Komutan' lakaplı Yavuz karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş ile aşk yaşayan Deniz Baysal, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette ünlü oyuncu ile yan yana verdiği poz olay oldu. İşte Söz dizisindeki Savcı Derya ile ünlü oyuncunun o pozu...

10.03.2019 11:42 - Son Güncelleme: 10.03.2019 11:42
Söz dizisinin Derya savcısı Deniz Baysal'ın yanındaki ünlü ile verdiği poz olay oldu!

Söz dizisinin savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Gaye Turgut Evin ile benzerliği son günlerin en çok konuşulanları arasında. İşte Söz dizisinde Derya savcı karakterini canlandıran Deniz Baysal'a ikizi gibi benzeyen oyuncu...

Söz dizisinin Derya savcısı Deniz Baysal'ın yanındaki ünlü ile verdiği poz olay oldu!

Serpil Çakmaklı / Melisa Aslı Pamuk

Söz dizisinin Derya savcısı Deniz Baysal'ın yanındaki ünlü ile verdiği poz olay oldu!

Semra Özdamar / Zeynep Çamcı

Söz dizisinin Derya savcısı Deniz Baysal'ın yanındaki ünlü ile verdiği poz olay oldu!

Fatma Girik / Fulya Zenginer

Söz dizisinin Derya savcısı Deniz Baysal'ın yanındaki ünlü ile verdiği poz olay oldu!

Selma Güneri / Müjde Uzman

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