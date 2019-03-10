Söz dizisinin Derya savcısı Deniz Baysal'ın yanındaki ünlü ile verdiği poz olay oldu!

Söz dizisinin savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Gaye Turgut Evin ile benzerliği son günlerin en çok konuşulanları arasında. İşte Söz dizisinde Derya savcı karakterini canlandıran Deniz Baysal'a ikizi gibi benzeyen oyuncu...