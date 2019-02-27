Beren Saat ile Kenan Doğulu evliliği bitiyor mu? Beren Saat'ten akıl karıştıran paylaşım

"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya'ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :)"