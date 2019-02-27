Beren Saat ile Kenan Doğulu evliliği bitiyor mu? Beren Saat'ten akıl karıştıran paylaşım
Beren Saat ile Kenan Doğulu, 5 yıl önce Los Angeles'daki Malibu sahilinde evlenmişti. Beren Saat'in Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafına yazdığı yorum akıllara 'Evlilikte kriz mi var?' sorularını getirdi. Uzun süredir evlilikleriyle ilgili problem yaşadığı söylenen ikili, yan yana görünerek bu iddiaları adeta yalanlamıştı. Ancak Beren Saat'in dün yaptığı o paylaşım akılları iyice bulandırdı.
27.02.2019 10:37
- Son Güncelleme: 27.02.2019 10:40
"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya'ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :)"
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