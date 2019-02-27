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Beren Saat ile Kenan Doğulu evliliği bitiyor mu? Beren Saat'ten akıl karıştıran paylaşım

Beren Saat ile Kenan Doğulu, 5 yıl önce Los Angeles'daki Malibu sahilinde evlenmişti. Beren Saat'in Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafına yazdığı yorum akıllara 'Evlilikte kriz mi var?' sorularını getirdi. Uzun süredir evlilikleriyle ilgili problem yaşadığı söylenen ikili, yan yana görünerek bu iddiaları adeta yalanlamıştı. Ancak Beren Saat'in dün yaptığı o paylaşım akılları iyice bulandırdı.

27.02.2019 10:37 - Son Güncelleme: 27.02.2019 10:40
Beren Saat ile Kenan Doğulu evliliği bitiyor mu? Beren Saat'ten akıl karıştıran paylaşım

BEREN SAAT İLE KENAN DOĞULU AYRILIYOR MU?

Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu ile 2012 yılında tanışmışlar ve 2 yıl sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmışlardı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu evliliği bitiyor mu? Beren Saat'ten akıl karıştıran paylaşım

Beren Saat ile Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'daki Malibu sahilinde evlenmişti.

Beren Saat ile Kenan Doğulu evliliği bitiyor mu? Beren Saat'ten akıl karıştıran paylaşım

Beren Saat, dün 35.yaşını kutladı. Ünlü oyuncu Instagram sayfasında sıfır makyaj siyah beyaz fotoğrafını paylaşıp, bir mesaj yayınladı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu evliliği bitiyor mu? Beren Saat'ten akıl karıştıran paylaşım

Beren Saat'in Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına yaptığı yorum akıllara 'Evlilikle kriz mi var?' sorusunu getirdi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu evliliği bitiyor mu? Beren Saat'ten akıl karıştıran paylaşım

"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya'ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :)"

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