İpek Açar'ın yaşı herkesi şaşırttı! İşte Kayahan'ın eşi İpek Açar'ın yaşı...

İpek Açar, geçtiğimiz gün verdiği bir konserde orkestra şefi olan nişanlısı Alper Kömürcü ile aynı sahneyi paylaştı. 4 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı eşi Kayahan hakkında bir takım açıklamalarda bulunan İpek Açar, şu anki nişanlısı Alper Kömücü ile 2 yıl önce tanıştığını belirtti. Hakkında çıkan 'Kayahan'ı aldattı' iddiaları hakkında, 'Çok çirkin başlıklar, çok üzgünüm' diyen Açar, konserde Kayahan'ın şarkılarını seslendirmeye devam edeceğini belirtti. Peki, merhum sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar kaç yaşında?

27.02.2019 09:54 - Son Güncelleme: 27.02.2019 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





