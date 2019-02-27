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İpek Açar'ın yaşı herkesi şaşırttı! İşte Kayahan'ın eşi İpek Açar'ın yaşı...

İpek Açar, geçtiğimiz gün verdiği bir konserde orkestra şefi olan nişanlısı Alper Kömürcü ile aynı sahneyi paylaştı. 4 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı eşi Kayahan hakkında bir takım açıklamalarda bulunan İpek Açar, şu anki nişanlısı Alper Kömücü ile 2 yıl önce tanıştığını belirtti. Hakkında çıkan 'Kayahan'ı aldattı' iddiaları hakkında, 'Çok çirkin başlıklar, çok üzgünüm' diyen Açar, konserde Kayahan'ın şarkılarını seslendirmeye devam edeceğini belirtti. Peki, merhum sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar kaç yaşında?

27.02.2019 09:54 - Son Güncelleme: 27.02.2019 09:55
İpek Açar'ın yaşı herkesi şaşırttı! İşte Kayahan'ın eşi İpek Açar'ın yaşı...

İpek Açar, merhum eşi Kayahan'ın şarkılarını yaşatmaya devam edeceğini belirtti. Aralarında yaş farkı olmasına rağmen evliliklerini mutlu bir şekilde devam ettiren ve bir kız çocukları bulunan İpek Açar ve Kayahan çifti hakkında çıkan aldatma iddialarını yalanlayan İpek Açar kaç yaşında?

İpek Açar'ın yaşı herkesi şaşırttı! İşte Kayahan'ın eşi İpek Açar'ın yaşı...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1 NİSAN 1986

İpek Açar'ın yaşı herkesi şaşırttı! İşte Kayahan'ın eşi İpek Açar'ın yaşı...

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

İpek Açar'ın yaşı herkesi şaşırttı! İşte Kayahan'ın eşi İpek Açar'ın yaşı...

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

İpek Açar'ın yaşı herkesi şaşırttı! İşte Kayahan'ın eşi İpek Açar'ın yaşı...

DEMET ÖZDEMİR

26 ŞUBAT 1992

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