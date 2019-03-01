Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? Beren Saat ile Kenan Doğulu neden ayrılıyor?
Beren Saat geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla akılları karıştırmıştı. Saat'in manidar paylaşımı neden yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre Beren Saat Kenan Doğulu'dan boşanmak istiyor. Peki Beren Saat ile Kenan Doğulu neden boşanıyor? İşte kulislerde dolaşan Beren Saat - Kenan Doğulu evliliğinin detayları...
01.03.2019 17:26
- Son Güncelleme: 01.03.2019 17:26
Bebek krizinin ardından genç çiftin arasının açık olduğu da gelen yeni iddialar arasında... Kenan Doğulu'nun evliliğini kurtarmak için çabaladığı, ancak Beren Saat'in boşanmak istediği iddiaları kulislerde dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde 35'inci yaşına giren Saat, sosyal medyada doğum günü mesajı paylaşmıştı.
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