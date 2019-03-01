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Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? Beren Saat ile Kenan Doğulu neden ayrılıyor?

Beren Saat geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla akılları karıştırmıştı. Saat'in manidar paylaşımı neden yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre Beren Saat Kenan Doğulu'dan boşanmak istiyor. Peki Beren Saat ile Kenan Doğulu neden boşanıyor? İşte kulislerde dolaşan Beren Saat - Kenan Doğulu evliliğinin detayları...

01.03.2019 17:26 - Son Güncelleme: 01.03.2019 17:26
Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? Beren Saat ile Kenan Doğulu neden ayrılıyor?

BEREN SAAT KENAN DOĞULU'DAN BOŞANMAK İSTİYOR

Beren Saat, aşk evliliği yaptığını söylediği 5 yıllık eşi Kenan Doğulu ile boşanmak istiyor.

Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? Beren Saat ile Kenan Doğulu neden ayrılıyor?

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla kafaları karıştıran Beren Saat hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? Beren Saat ile Kenan Doğulu neden ayrılıyor?

2014 yılında dünyaevine giren Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor. Uzun zamandır aralarının açık olduğu söylenen ünlü çiftten yeni bir haber gündeme bomba gibi düştü.

Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? Beren Saat ile Kenan Doğulu neden ayrılıyor?

Çift son yıllarda bebek sahibi olmak istediği yönünde sürekli çıkan haberlerle magazin dünyasında uzunca süre yer aldı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? Beren Saat ile Kenan Doğulu neden ayrılıyor?

Bebek krizinin ardından genç çiftin arasının açık olduğu da gelen yeni iddialar arasında... Kenan Doğulu'nun evliliğini kurtarmak için çabaladığı, ancak Beren Saat'in boşanmak istediği iddiaları kulislerde dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde 35'inci yaşına giren Saat, sosyal medyada doğum günü mesajı paylaşmıştı.

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