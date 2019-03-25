Beren Saat ile Kenan Doğulu 'boşanıyor gibi görünüp' reklam mı yapıyor? İşte dedikodular...

"HER EVLİLİKTE BÖYLE ŞEYLER OLUR!"

Fakat bir süre sonra Kenan Doğulu'nun menajeri yaptığı kısa açıklamada "Her evlilikte böyle şeyler olur" ifadesini kullandı. Menajerin bu açıklaması kafaları karıştırırken "Acaba boşanmaktan vaz mı geçtiler?" sorusu da akıllara geldi.