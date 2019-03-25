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Beren Saat ile Kenan Doğulu 'boşanıyor gibi görünüp' reklam mı yapıyor? İşte dedikodular...

Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti boşanacakları iddiasıyla gündemden düşmüyor. Beren Saat, Atiye isimli yeni bir internet dizisi için kamera karşısına geçmeye başladı. Kenan Doğulu ile boşanmak istediği iddia edilen Beren Saat'in uzun bir zaman sonunda yüzü gülerken görüldü. Boşanmak için tarih bile aldıkları iddia edilen çift hakkında dedikodular devam ediyor. Doğulu'nun menajerinden gelen "Her evlilikte böyle şeyler olur" açıklamasının ardından çiftin boşanmaktan vazgeçtikleri hatta reklam yaptıkları konuşulmaya başlandı.

25.03.2019 12:56 - Son Güncelleme: 25.03.2019 13:20
Beren Saat ile Kenan Doğulu 'boşanıyor gibi görünüp' reklam mı yapıyor? İşte dedikodular...

Beren Saat ile Kenan Doğulu ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Şu sıralar Atiye isimli bir internet dizisinde rol alacak olan Beren Saat, zor günleri bir çırpıda geride bırakmış gibi duruyor.

Beren Saat ile Kenan Doğulu 'boşanıyor gibi görünüp' reklam mı yapıyor? İşte dedikodular...

Doğulu'nun menajerinden gelen "Her evlilikte böyle şeyler olur" açıklamasının ardından çiftin boşanmaktan vazgeçtikleri konuşuluyor. Bir diğer iddia da ikilinin reklam yaptığı yönünde.

Beren Saat ile Kenan Doğulu 'boşanıyor gibi görünüp' reklam mı yapıyor? İşte dedikodular...

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun boşanacağı yönünde haberler bir süredir magazin sayfalarını meşgul ediyordu. Son olarak geçtiğimiz hafta çiftin boşanmak için gün aldıkları ve 28 Mart Perşembe günü anlaşmalı olarak evliliklerini bitirecekleri iddia edildi. Bu haberler çifte yakın kaynaklar tarafından doğrulanırken, konuyla ilgili ünlü çiftten bir yalanlama da gelmedi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu 'boşanıyor gibi görünüp' reklam mı yapıyor? İşte dedikodular...

"HER EVLİLİKTE BÖYLE ŞEYLER OLUR!"

Fakat bir süre sonra Kenan Doğulu'nun menajeri yaptığı kısa açıklamada "Her evlilikte böyle şeyler olur" ifadesini kullandı. Menajerin bu açıklaması kafaları karıştırırken "Acaba boşanmaktan vaz mı geçtiler?" sorusu da akıllara geldi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu 'boşanıyor gibi görünüp' reklam mı yapıyor? İşte dedikodular...

BEREN SAAT İLE KENAN DOĞULU REKLAM MI YAPIYOR?

Şu sıralar Atiye isimli bir internet dizisinin çekimlerinde olan Beren Saat, setten ilk kareyi "Bu özel projeye resmen başlamak çok heyecan verici" notuyla paylaştı.Bu kez de çiftin reklam yaptığı yönünde iddialar ortaya atılmaya başlandı. Çiftin aslında boşanmayacağı ve reklam için böyle bir dedikodu çıkardıkları yönünde sosyal medyada çok fazla yorum yapıldı.

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